Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak 2023 taşeron işçi son dakika yeni haber 4-d'li taşerona ek zam...

2023 taşeron işçi son dakika yeni haber 4-d'li taşerona ek zam... Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak? Gerek emeklilere gerekse çalışanlara zam duyuruları gelmeye başladı. Bunun üzerine taşeron işçilerde kendilerine zam yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladılar. Asgari ücretinde artmasının ardından taşeron işçilerde kendilerine ciddi zamlar yapılmasını beklemeye başladılar. Kamuda çalışan işçilerin yüzde beş oranında zam alacağı biliniyor. Haliyle kamuda çalışan taşeron işçilerinde maaş artışlarının yüzde beş civarında olması ümit ediliyor. Henüz alabilecekleri zamlarla ilgili net bilgiler bulunmuyor. Çalışma Bakanlığı bu konu ile ilgili düzenlemeler hakkında hala görüşmeler yaptıklarını belirtiyorlar. En kısa zamanda taşeron işçilerde mutlu haberleri almaya başlayacaktır.

Ek Zam Geliyor Mu?

Normalde taşeron işçiler asgari ücretliler gibi belirli dönemlerde zamlar alıyorlardı. Fakat ekonomik gelişmelerden dolayı asgari ücretlilerin maaşları hızlı bir şekilde eridi. Bunun üzerine de devlet harekete geçti ve asgari ücrete peş peşe artışlar yapıldı. Bunun ardından memur ve işçilere de yeni zamların yapılacağı duyuruldu. Tüm gelişmelerden sonra taşeron işçilerde de bir umut başladı. İşçiler devletten kendilerine yapılacak olan zamlarında yüksek olmasını bekliyorlar. Henüz ne kadar zam yapılabileceği ile ilgili net bilgiler bulunmuyor. Ama gelen söylentilere göre taşeron işçilerde yeni zamlardan mutlu olacaklar. Toplumun her kesimi ile ilgili olarak yapılan zamlardan işçiler de nasibini almış olacak. Böylece geçinmekte zorlanan kişilerin biraz daha rahat nefes alacakları da görülmektedir.

Gelir Vergisi Düzenlemeleri Yolda Mı?

Yapılacak bir diğer düzenlemenin de 4D’li kamu çalışanları için olacağı söyleniyor. Çünkü bu çalışanlarda gelir vergisi ödemesi gereken kişiler içinde yer alıyor. Bu durum çalışanları zor durumda bıraktığından dolayı belirli bir gelirin üstünde olan kimseler gelir vergisi ödeyecekler. Altında olan kimseler ise artık gelir vergisi ödemeyecekler. Bu sınırın 50.000 TL olacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Vergilerini ödeyen kimselere ise yapılacak zamlarla ödedikleri kısım geri iade edilmiş olacak. Tüm bu gelişmelerin ilerleyen dönemlerde daha da netlik kazanacağı bildiriliyor. Yapılacak olan düzenlemelerin kimleri etkileyeceği de ortaya konulmuş olacaktır.

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