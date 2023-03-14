SGK ve Bağkur'lu emeklilere az önce duyuru yapıldı: Maaşa ek 5.500 TL, 7000 TL ve 7.500 TL alacaksınız

2023 yılında memur, memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına 2023 yılında zam yapılacak. Bu yapılacak olan zam oranıyla ilgili baz açıklamalar yapılmaktadır. Yapılan açıklamaya göre % 25 olarak duyurulan memur ve emekli maaş artış oranında artış yapıldığı ve bu oranın % 30'a çıkardıklarını açıklandı. Bu yapılan yeni düzenlemelere göre en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte memur, memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerinin zamlı maaşları hakkında detaylar.

İşte Zamlı Maaşlar

Memur ve emekliler için % 25 olarak yapılan zamda değişikli yapılarak bu oranın % 30'luk zam olarak maaşlara yansıyacağı ifade ediliyor. İşte bu oranların açıklanmasının sonunda maaşları tek tek hesaplamak mümkün olmaktadır. İşte % 30 zamlı olarak ortaya konulan meslekler ve zam oranları ile alabilecekleri maaş miktarları:

· En Düşük Memur Maaşı

Önceki maaşı 9 bin 105 TL zamlı maaşı 11 bin 848 TL

· En Düşük Memur Emeklisi Aylığı

Önceki maaşı 6 bin 78 TL zamlı maaşı 7 bin 901 TL

· En Düşük SSK ve BAĞKUR Emekli Aylığı

· SSK 2000 sonrası için önceki maaşı 3 bin 500 TL zamlı maaşı 5 bin 500 TL

· SSK 2000 öncesi için önceki maaşı 4 bin 867 TL zamlı maaşı 6 bin 327 TL

· Bağ-Kur tarım önceki maaşı 3 bin 500 TL zamlı maaşı 5 bin 500 TL

· Bağ-Kur esnaf önceki maaşı 4 bin 196 TL zamlı maaş: 5 bin 500 TL

· Memur (Üniversite mezunu): Önceki maaş 9 bin 707 TL (Derece 9/1) Zamlı maaşı 12 bin 632 TL

