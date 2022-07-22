Tarımda Enflasyon Rekoru Yenilendi

TÜİK'e göre, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) yıllık 3,72 ve aylık %5,51 artarak yıllık rekor kırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2022 dönemine ilişkin Tarım Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini yayınladı. Buna göre, Mayıs 2022'de Agri-GFE, bir önceki yılın Aralık ayından bu yana aylık %5,51, %67,77 ve bir önceki yılın aynı ayından sonra ve 12 aylık ortalamanın ardından 3,72 oldu.



Bu nedenle, tarımsal GFE her yıl endeksin tarihi rekorunu kırıyor. Geçen ay endeks yüzde 117 yükseldi. Gübre fiyatlarında önemli artış yıllık büyümenin en az olduğu alt grup ise %32,06 ile veteriner harcamaları ve %5,53 ile tohum ve fidan harcamaları olmuştur.

Buna karşılık, yıllık büyüme oranlarının en yüksek olduğu alt gruplar %236,45 ile gübreler ve toprak düzenleyiciler ve 4,42 ile enerji ve yağ olmuştur.

Aylık büyümenin en düşük olduğu alt gruplar %1,01 ile gübreler ve toprak düzenleyiciler ve %1,22 ile enerji ve yağlar olmuştur.

Aylık büyüme hızının en yüksek olduğu alt grup ise %8,65 ile hayvan yemi ve %8,00 ile diğer ürün ve hizmetler oldu.