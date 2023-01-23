Acil 50.000 TL Ödeme Yapılacak, Bankadan Açıklama Geldi! Son Dakika Haberi Detayları Paylaşıldı!

50000 TL kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi ödemelerini banka şubelerine gitmeden yapacak olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verileceği açıklandı. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara, Akbank tarafından verilecek olan bu kredilerde 5 dakika içerisinde sonuç verilir, onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak, hemen aynı gün içinde kullandırılmaktadır. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için yapılan bu işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilerin banka müşterileri olmaları durumunda, Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi alabilirler.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka müşterisi olan vatandaşların ihtiyaç kredisi ödemeleri 5 dakika içerisinde hesaplara yatılarak kullandırılacaktır. Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi almak istiyorsanız ve başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız bu acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi ödemelerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılarak, 5 dakika içerisinde kredi sonucu hemen alabilirsiniz.

BAŞVURU

Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilerin bireysel kredi puanı 1400 ve üstünde olması durumunda hemen aynı gün içinde işlem yapılacağı haberinde, vermek istiyoruz. Cep telefonunuz üzerinden SMS ile iyi birlikte başvurunuzu gerçekleştire bilecek ve bu bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da hemen aynı gün içinde katılmış olacaksınız, cep telefonunuz üzerinden mesaj ile kredi başvurusunda bulunmak için kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı 4425 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır.