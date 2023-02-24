Tarım Kredi’den hafta sonu bombası fiyatlar dip yaptı! A101 ve BİM şaşkın! O ürün 135 TL'ye sabitlendi

A101 ve BİM şaşkın! O ürün 135 TL'ye sabitlendi. Tarım Kredi’den hafta sonu bombası fiyatlar dip yaptı! Son zamanlarda öne çıkan ürünlerini satışa çıkaran kurum enflasyona karşı mücadeleye devam ediyor. Yakın zamanda Tarım Kredi Market fiyatlarında da indirim yaşanıyor. Kurum çok özel fiyatlarla müşterilerini bekliyor. Devlet desteği ile kurulan Tarım ve Kredi Kooperatifleri Market, uygun fiyatlı ürünlerini sizlerin için sunuyor. Devlet desteği ile enflasyona karşı kurulan Tarım ve Kredi Kooperatiflerini ziyaret ederek sizde bütçenizi fazla yormayacaksınız. Ayrıca aktüel ürünler kataloğunu ziyaret ederek ihtiyaç ürünlerine göz atabilirsiniz.

5 Litre Ayçiçek Fiyatı Ne Kadar?

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde en çok merak edilen konulardan bir tanesi Ayçiçek yağı fiyatlarıdır. İnternet üzerinde beş litre ay çiçek yağının fiyatı araştırılmaya devam ediyor. Market ürünlerin ciddi indirimler yapmaya devam ediyor. Savaş sonrasında ayçiçek yağı tedariğinde sorun olmaya başladı. Bu durum fiyatların da ciddi şekilde artmasına neden oldu.

Uygun fiyatlara satış gerçekleştiren Tarım Kredi Kooperatifi Marketi’nin yağ fiyatları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Onlarca temel gıda ürününde yapılan indirimler sonrasında Ayçiçek yağında da özel fiyatlar sunuluyor. Tarım Kredi Marketleri'nde TMO marka 5 litre ayçiçek yağının fiyatı şu anda 135 TL’den satılıyor. Sizde en yakın Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ni ziyaret ederek uygun fiyatlı Ayçiçek yağını satın alabilirsiniz.

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