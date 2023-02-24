Son dakika: Emekli olan kişilere son dakika olarak bir duyuru geldi

Emekli olan kişilere yeni bir haber var. Emekliye 3000 TL ve üzerinde 7000 TL'ye kadar ödeme yapılıyor. Son dakika olarak bankalar üzerinden verilecek bu ödemeler, acil ek ödemesi olarak geçiyor. Bankalar emeklilerin kredi notuna göre onay verecek ve emekli olan kişilerin bankalara gitmeden onay almasını sağlayacak.

Bankalardan maaş alan emeklilere yeni bir duyuru paylaşıldı. Bankadan emekli maaşı alanlara 7000 TL’ye kadar ek ödeme hemen hesaplara yatacak. İşte detaylar…

Emekli olan kişilere son dakika kampanyaları devam ediyor. Bankalardan maaş alan emeklilere, 3000 TL ile 7000 TL arasında, emekli maaşınıza göre ödemeler yapılacak. Emekli olan kişilerin, para ihtiyacı olduğunda yardımına koşan bankalardan, kredi almak istemeyenlere yeni bir kampanya başladı. 3000 TL ve 7000 TL arasında işlem yapacak olan kişilere, hesapları üzerinden yapılacak olan bu ödemeler, belirlenen politikalara uygun olmanız durumunda işlem yapılacaktır. Emeklilere kredi almak için başvuru yapacak olan kişiler, kendi banka hesapları üzerinden işlem yaparak, onay alacaklardır.

Emeklilere 3000 TL ve 7000 TL Arasında Ödeme Veren Bankalar

Emekli olan kişilere 3000 TL veya 7000 TL arasında ödeme alacaklarsa, kendi maaş aldığınız banka üzerinden başvuru yapabileceksiniz. Emekli maaşınızı hangi bankadan alıyorsanız, nakit avans başvurusu için bankanın internet bankacılığına giriş yapmanız yeterli olacaktır.

İnternet bankacılığına giriş yaptıktan sonra onay alacak kişiler, hesapları üzerinden kredili mevduat hesabına giriş yaparak, bu hesap için başvuru yapması gerekmektedir. Emekli olan kişiler, mevduat hesabına başvuru yaptıktan sonra onay alırlarsa, hemen hesaplarına artı para olarak bu ödeme yatacaktır.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 3000 TL ve 7000 TL arasında ödeme alacak kişilere, bankalar bu ödemeyi maaşlarına göre vereceklerdir. 3000 TL üzerinde emekli maaşı alıyorsanız, 7000 TL’ye kadar nakit avans limiti alabilirsiniz. Ayrıca emekli maaşınızı aldığınız bankadan daha önce kredi alsanız da bu ödemeleri sizlere yapacaklardır.

Emekli olan kişilere, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli bankalardan 400.000 TL’ye kadar kredi imkanı da sunulmaktadır. Emekli kredisi olarak verilecek bu kredilerde, emekliler uygun faizlerle kredi alacaklardır.