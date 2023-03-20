Tarım Krediden gelen Ramazan jesti! BİM, ŞOK ve A101'i madara etti! Ayçiçek yağı, şeker ve çayda çılgın indirim
Tarım Kredi Markette hangi ürünler kaç TL indirime girdi? İndirimli ürünler ve detayları aşağıda...
BİM, ŞOK ve A101'i madara etti! Ayçiçek yağı, şeker ve çayda çılgın indirim... Tarım Krediden gelen Ramazan jesti! Tarım Kredi Market tarafından güncel indirimli aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Her hafta yayınlanan ve o hafta yapılacak olan indirimlerin yer aldığı indirimli ürünler kataloğu tüketiciler tarafından merakla araştırılıyor. İndirimlerin güncellenmesi ile birlikte yeni katalog çıkarıldı. Peki, Tarım Kredi Markette hangi ürünler kaç TL indirime girdi? İndirimli ürünler ve detayları aşağıda...
Bu indirimli fiyatları görenler marketlere akın etmeye başladılar. Uzun süredir bu kadar indirim görmemiş olan vatandaşlar indirimleri ürünleri satın almak üzere hemen market raflarındaki ürünleri incelemeye başladı. Market dolaşarak ürünleri karşılaştıran vatandaş bu ürünlerin hepsini Tarım Kredi Market’ten indirimli olarak alabilmektedir. Bu sebeple yapılacak olan alışverişin karlı olarak yapılmasını isteyenler bu konuda Tarım Kredi Market’e gelerek en karlı şekilde alışverişlerini yapabilirler.
Tarım Kredi Market Ramazan Ürünleri
Tukaş domates salçası
Aynes beyaz peynir
Tarım Kredi Birlik süzme peynir
Destan toz şeker
Özde ve Nora un çeşitleri
Özka Güllaç tatlısı
Ege kadayıf tepsi tatlısı
Aynes kaymaksız yoğurt
TMO dar ağızlı Ayçiçek yağı 5 L
Tarım Kredi Birlik Anadolu kırmızı mercimek
Tarım Kredi Birlik Anadolu Nohut
Tarım Kredi Birlik yeşil mercimek
Tarım Kredi Birlik Anadolu pilavlık bulgur
Tarım Kredi Birlik Anadolu Osmancık pirinç
Tarım Kredi Birlik tuzsuz tereyağı
Tarım Kredi Birlik geleneksel tarhana çeşitleri
Tarsüt İzmir tulum peyniri
Tarsüt yöresel peynir çeşitleri
Aynes ayran
Has Erzincan tulum peyniri
Aynes yağlı süt
Ramazan ayına özel indirimler!
Çaykur Rize Turist siyah çay
Tarım Kredi Birlik Demlik poşet siyah çay 48’li
Tarım Kredi Birlik Tiryaki siyah çay
Ege Kemal Paşa tatlısı
Ege şekerpare tatlısı
Tunas blok tahin helvası
Tarım Kredi Birlik Türk Kahvesi
Kaffka kahve çeşitleri
Tarım Kredi Birlik Pastırma
Tarım Kredi Birlik tahin
TK salamura yeşil zeytin
TK süzme çiçek balı
ASR işkembe çorbası
SuperFresh rulo börek çeşitleri
Kaanlar yağlı salamura siyah zeytin
Tarım Kredi Birlik kakaolu fındık kreması
Çorum Bld kavurma kg
Tarım Kredi Birlik üzüm pekmezi
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