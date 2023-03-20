Tarım Krediden gelen Ramazan jesti! BİM, ŞOK ve A101'i madara etti! Ayçiçek yağı, şeker ve çayda çılgın indirim

BİM, ŞOK ve A101'i madara etti! Ayçiçek yağı, şeker ve çayda çılgın indirim... Tarım Krediden gelen Ramazan jesti! Tarım Kredi Market tarafından güncel indirimli aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Her hafta yayınlanan ve o hafta yapılacak olan indirimlerin yer aldığı indirimli ürünler kataloğu tüketiciler tarafından merakla araştırılıyor. İndirimlerin güncellenmesi ile birlikte yeni katalog çıkarıldı. Peki, Tarım Kredi Markette hangi ürünler kaç TL indirime girdi? İndirimli ürünler ve detayları aşağıda...

Bu indirimli fiyatları görenler marketlere akın etmeye başladılar. Uzun süredir bu kadar indirim görmemiş olan vatandaşlar indirimleri ürünleri satın almak üzere hemen market raflarındaki ürünleri incelemeye başladı. Market dolaşarak ürünleri karşılaştıran vatandaş bu ürünlerin hepsini Tarım Kredi Market’ten indirimli olarak alabilmektedir. Bu sebeple yapılacak olan alışverişin karlı olarak yapılmasını isteyenler bu konuda Tarım Kredi Market’e gelerek en karlı şekilde alışverişlerini yapabilirler.

Tarım Kredi Market Ramazan Ürünleri

Tukaş domates salçası

Aynes beyaz peynir

Tarım Kredi Birlik süzme peynir

Destan toz şeker

Özde ve Nora un çeşitleri

Özka Güllaç tatlısı

Ege kadayıf tepsi tatlısı

Aynes kaymaksız yoğurt

TMO dar ağızlı Ayçiçek yağı 5 L

Tarım Kredi Birlik Anadolu kırmızı mercimek

Tarım Kredi Birlik Anadolu Nohut

Tarım Kredi Birlik yeşil mercimek

Tarım Kredi Birlik Anadolu pilavlık bulgur

Tarım Kredi Birlik Anadolu Osmancık pirinç

Tarım Kredi Birlik tuzsuz tereyağı

Tarım Kredi Birlik geleneksel tarhana çeşitleri

Tarsüt İzmir tulum peyniri

Tarsüt yöresel peynir çeşitleri

Aynes ayran

Has Erzincan tulum peyniri

Aynes yağlı süt

Ramazan ayına özel indirimler!

Çaykur Rize Turist siyah çay

Tarım Kredi Birlik Demlik poşet siyah çay 48’li

Tarım Kredi Birlik Tiryaki siyah çay

Ege Kemal Paşa tatlısı

Ege şekerpare tatlısı

Tunas blok tahin helvası

Tarım Kredi Birlik Türk Kahvesi

Kaffka kahve çeşitleri

Tarım Kredi Birlik Pastırma

Tarım Kredi Birlik tahin

TK salamura yeşil zeytin

TK süzme çiçek balı

ASR işkembe çorbası

SuperFresh rulo börek çeşitleri

Kaanlar yağlı salamura siyah zeytin

Tarım Kredi Birlik kakaolu fındık kreması

Çorum Bld kavurma kg

Tarım Kredi Birlik üzüm pekmezi

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