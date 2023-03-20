Emeklinin son dakika beklediği 50.000 TL ödemeler için Denizbank duyuru paylaştı

50.000 TL'ye kadar nakit ödemesi alacak olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli Kredi paketleri ile birlikte Emekli maaşı hesabına Denizbank üzerinden alan vatandaşlara net ödeme verileceği açıklandı. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru da emekli maaşlarında kendi bankaları üzerinden alan tüm vatandaşlar için belirli şartlar dahilinde ödemeler hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek ve banka üzerinden kredi kullanılmış olacaktır. 50 bin TL'ye kadar nakit kredi ödemesi almak istiyorsunuz ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız şubeler üzerinden yapacağınız başvurularda emekli maaşınızı taşınmanız yeterli olacak ve kimliğinizle birlikte Kredi almış olacaksınız.

50.000 TL emekli kredisini Denizbank üzerinden alacak olan vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda nakit ihtiyacı olup Kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli kredileri bankaların internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de verilmektedir. 50.000 TL emekli kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli bu kredi başvurularını banka şubelerine gitmeden cep telefonları üzerinden SMS atarak da kolay bir şekilde yapabilmektedir.

SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Kredim t.c kimlik doğum tarihi yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

32 80 numarasına gönderilen mesaj sonrasında kredi onayı alacak olan tüm vatandaşların emekli maaşları hesapları üzerinden işlemleri banka şubelerinden ve banka internet bankacılığı uygulaması olan Denizbank mobil uygulaması üzerinden 7/24 gerçekleştirilir.