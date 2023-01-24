Tarım Kredi'de indirim kasırgası! Ayçiçek yağı, çay, salça, dip yaptı! 12.90 TL'ye düştü! 25-31 Ocak fiyat listesi

Ayçiçek yağı, çay, salça, dip yaptı! 12.90 TL'ye düştü! Tarım Kredi'de indirim kasırgası! 25-31 Ocak fiyat listesi... Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli fiyatlar ile satışlarına ara vermeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı tarafından yapıla açıklamada kar amaçlı kurulmayan ve indirimi talimatı verilen markette indirimli ürünler çok daha fazla ilgi odağı olmaktadır. Kaliteli ve doğal ürünleri ile ülkemizin dört bir yanında açılan bu markette Ayçiçek yağı başta olmak üzere çok sayıda ürüne indirim uygulanmaktadır. Ocak ayı için yapılan indirimli ürünler ile insanların ürünleri daha rahat alması sağlanmaktadır.

Ocak Ayı İndirimli Ürün Listesi

Tarım Kredi Kooperatif Ocak ayı indirimli ürün listesi fiyatların daha uygun olması ile pek çok kişinin ilgi odağı haline gelmektedir. Marketin bu ay için özel güncel indirim listesi yayınlanarak pek çok üründe fiyatların düştüğü görüldü. İndirimli ürünler arasında ilk sırayı Ayçiçek yağı aldı. Daha sonra çay severler için yapılan indirim uygulamasına farklı markaların çay fiyatlarında indirim uygulandı.

Ayrıca kış çayları olan ıhlamur ile küçük poşet çaylar, bebek bezi, peçete, kağıt havlu, tuvalet kağıdı, temizlik ürünleri yanı sıra pek çok gıda ürünlerinde indirimli fiyatlardan satışları yapıldı. Tarım Kredi indirim günleri ile insanların daha rahat alımlarının sağlandığı ürünlerde satışlar daha fazla oluyor ve talep sayısı çok daha fazla olmaktadır.

Ayçiçek Yağı, Çay, Salça, Dip Yaptı! 12.90 TL'ye Düştü! 25-31 Ocak Fiyat Listesi

Tarım Kredi Salep fiyatı: 32.50 TL'den raflarda yerini aldı Tarım Kredi Tavuk fiyatı: 32.00 TL'den raflarda yerini aldı Tarım Kredi Satır köfte fiyatı: 54.90 TL'den raflarda yerini aldı Tarım Kredi Tahin helvası fiyatı: 19.90 TL'den raflarda yerini aldı Tarım Kredi Tavuk sarma fiyatı: 44.00 TL'den raflarda yerini aldı Tarım Kredi Fındık kreması fiyatı: 26.90 TL'den raflarda yerini aldı Tarım Kredi Zeytin fiyatı: 29.90 TL'den raflarda yerini aldı Tarım Kredi Tost peyniri fiyatı: 116.90 TL'den raflarda yerini aldı Tarım Kredi Süzme Çiçek balı fiyatı: 84.90TL'den raflarda yerini aldı Tarım Kredi Çay fiyatı: 39.90 TL'den raflarda yerini aldı Tarım Kredi Poşet Çay fiyatı: 17,50 TL'den raflarda yerini aldı Tarım Kredi Ihlamur fiyatı: 22.90 TL'den raflarda yerini aldı Tarım Kredi Maden Suyu fiyatı : 16.90 TL'den raflarda yerini aldı Tarım Kredi Bulaşık deterjanı fiyatı: 11.90 TL'den raflarda yerini aldı Tarım Kredi Yüzey temizleyici fiyatı: 17.90 TL'den raflarda yerini aldı 23- 29 Ocak 2023 Haftalık Burç Yorumları Tarım Kredi Bitki çayı fiyatı: 12.90 TL'den raflarda yerini aldı Tarım Kredi Siyah çay fiyatı: 72.90 TL'den raflarda yerini aldı Tarım Kredi Çocuk bezi fiyatı: 149.90 TL'den raflarda yerini aldı Tarım Kredi Buğday unu fiyatı: 12.90 TL'den raflarda yerini aldı Tarım Kredi Süzme peynir fiyatı: 59.90 TL'den raflarda yerini aldı Tarım Kredi Kornişon tursu fiyatı: 15.90 TL'den raflarda yerini aldı Tarım Kredi Karışık turşu fiyatı: 15.95 TL'den raflarda yerini aldı Tarım Kredi Siyez unu fiyatı: 25.90 TL'den raflarda yerini aldı Tarım Kredi Salça fiyatı: 34.25 TL'den raflarda yerini aldı Tarım Kredi Ceviz yağı fiyatı: 125.00 TL'den raflarda yerini aldı Tarım Kredi Tuvalet kağıdı fiyatı: 139.90 TL'den raflarda yerini aldı Tarım Kredi Şampuan tutarı fiyatı: 39.90 TL'den raflarda yerini aldı Tarım Kredi Bulaşık makinesi tableti fiyatı: 49.90 TL'den raflarda yerini aldı Tarım Kredi Sabun fiyatı: 21.90 TL'den raflarda yerini aldı Tarım Kredi Fındık yağı fiyatı: 145.00 TL'den raflarda yerini aldı



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