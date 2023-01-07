Tarım Kredi'de çılgın ötesi indirimler! Hafta sonuna özel her şey etiket yarısı! 34,90 TL, 21.90 TL, 10.90 TL...

Ay sonuna kadar sürecek! Tarım Kredi'de çılgın ötesi indirimler! Hafta sonuna özel her şey etiket yarısı!Tarım Kredi Kooperatif indirimleri ile ürünler yarı fiyatına düştü. Ay sonuna kadar geçerli olan indirimler vatandaşı sevindirdi. Markette indirimin başladığı gün ürünlerin etiketinin yarısı olduğu belirtildi. Tarım kredi marketleri’nde yeni hafta kampanyasında birbirinden farklı ve dikkat çekici ürünler bulunuyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde indirimli ürünlerin listesi:

§ Arko Krem Classic Soft Touch 250 ml 35,90 TL

§ Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı Sensitive ve Lovely 1440 ml 34,90 TL

§ Sleepy Soft Süpe Eco Hijyenik Ped Normal 24'lü Uzun 20'li Gece 18'li 24,90 TL

§ 200’lü Elit Peçete 10.90 TL

§ 600 gr 4’lü Elit Banyo Sabunu Klasik ve Zeytinyağlı 21.90 TL

§ 750 ml Elit Sıvı Sabun Okyanus-Lavanta-H.Cevizi 10.90 TL

§ 32’li Solo Tuvalet Kağıdı 129.95 TL

§ 12’li Solo Havlu Kağıt 79.95 TL

§ 750 ml Elit Sıvı Bulaşık Deterjanı 10.90 TL

§ 4 lt MR. OXY Bulaşık Deterjanı 39.90 TL

§ Eti Browni Intense Çikolatalı Kek 15.95 TL

§ Birlik Çifte Kavrulmuş Fındık 37.90 TL

§ Lipton Yellow Label-Earl Grey Demlik Poşet 33.50 TL

§ Uludağ Efsane Portakal 16.90 TL

§ Tahmisci Osmanlı Dibek Kahvesi 11.90 TL

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