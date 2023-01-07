PTT'den emeklilere ballı kaymaklı piyango! PTT promosyon müjdesi 17.000 bin liraya çıktı o tarihte geliyor

PTT promosyon müjdesi 17.000 bin liraya çıktı o tarihte geliyor... PTT'den emeklilere ballı kaymaklı piyango! PTT tarafından emeklilere verileceği duyurulan 2023 yılı promosyon seçenekleri yılbaşı piyangosu müjdesi olarak geldi. Birçok bankanın sunduğu ve milyonları ilgilendiren promosyon müjdesini PTT de emeklilere verdi. PTT tarafından verileceği duyurulan promosyonun miktarı yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bu promosyon tanıtım duyurularından biri de PTT tarafından yapıldı. Maaşını PTT’den alan emeklileri çok büyük bir sürprizin beklediği haberleri geliyor.

Özel Bankalardan Sonra Kamu Bankaları Atağa Geçti

Emekli maaşı olan kişiler bu sene de promosyon müjdesi ile rahat bir nefes aldı. Özel bankalar tarafından açıklanan promosyon yeni rakamlarının açıklanmasından sonra gözler kamu bankalarına çevrildi. Kamu bankları da sırayla emekli maaşını bankalarından alan müşterileri için sundukları promosyoları açıklamaya başladılar. PTT işte bu bankalar arasında yerini aldı. PTT açıkladığı 17 bin TL promosyon haberi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

PTT'den emekli maaşı alan vatandaşlara 3 yıllık promosyon sözleşmesi ardından ödenecek olan rakamda tespit edildi. Yeni rakam büyük heyecanla bekleniyordu. Fakat PTT bağlamında emeklilere ek promosyon ödemesi yapılmayacağı iddia edildi.

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