Tarım kredi tabuları yıktı geçti! Hafta sonuna özel 5LT ayçiçek yağı, 1 kg toz şeker, 30’lu koli yumurta fiyatı dip oldu

Hafta sonuna özel 5LT ayçiçek yağı, 1 kg toz şeker, 30’lu koli yumurta fiyatı dip oldu. Tarım kredi tabuları yıktı geçti! Geçtiğimiz yaz ayından itibaren yaptığı indirimlerle dar gelirlilerin yanında olan Tarım Kredi Marketi neredeyse her hafta yeni bir indirimle geliyor. Bazen temel gıda ürünlerinde indirim yapan market bazende hijyen ve kahvaltılık gibi ürünlerin fiyatlarını düşürüyor. Yapılan indirimlerle beraber ürünlerin fiyatları normal marketlerden çok daha ucuz bir hale geliyor. Bu sayede dar gelirli vatandaşlar bütçelerini zorlamadan alışveriş yapma şansı buluyor.

Yeni Fırsatlar Gelebilir

Sunduğu fiyatlar ile dikkat çeken Tarım Kredi Marketlerinin şimdide indirimli şekilde et satışına başlayacağına dair haberler gelmeye başladı. Eğer haberler doğru çıkarsa evine uzun süredir et girmeyen vatandaş bir kere daha bayram yaşayacaktır. Bir dönem koyun kuzu etinde indirime gitmiş olan marketin artık büyük baş hayvanların et satışında da indirime başlayacağı konuşuluyor.

Üstelik indirimlerin yüzde 25-35 seviyelerinde olacağı söyleniyor. Yapılan bu indirimle hem vatandaş yeniden ucuz fiyatlara et yiyebilecek hem de diğer marketlerinde bu fiyatlar karşısında indirime gitmek zorunda kalacağı ve böylece fahiş fiyat furyasına bir darbe daha vurulacağı söyleniyor.