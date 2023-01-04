Tarım kredi markette müjde verdi! 1500 TL faizle 15 ay taksitle 20.000 TL kredi veriyor! İşte başvuru şartları!

1500 TL faizle 15 ay taksitle 20.000 TL kredi veriyor! İşte başvuru şartları! Tarım kredi markette müjde verdi! Tarım kredi 15.000 TL kredi paketleri ile çiftçiler tarımsal girdi ihtiyaçlarını kolayca karşılayabiliyor. Sadece 1500 TL faizle bu kredi paketlerinden yararlanabilirsiniz. Uygun koşullarda finansmana ihtiyacınız varsa bu kredi paketlerini kullanabilirsiniz. Kredi paketlerinde gerekli kriterleri sağlıyorsanız, düşük faizli kredi hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Üst Limitler Ne Kadardır?

Tarım kredisindeki üst limitler çiftçilerin durumuna göre değişiklik gösterebiliyor. Tavan krediler şu şekilde hesaplanmıştır..

· Tarım Kredi Kooperatiflerine üye olan çiftçiler için üt limit 50.000 TL,

· Özel şahıslar için 250.000 TL,

· Merkez birliği tarafından onaylanmış krediler 1.000.000 TL’dir.

İşletme Kredileri Nelerdir?

· Ayni Kredi,

· Nakit Kredi,

· Sigorta Primi Kredisi,

· Diğer İşletme Kredileri

Tarım kredi tarafından verilen kredilerde 20.000 TL tutarına kadar sizlerden teminat talep edilmemektedir. Daha üst krediler için sizlerden taşınmaz mal teminatı istenir. Krediler ancak kurumun uygun görmesi halinde verilir.

Yatırım Kredileri Nelerdir?

· Tarımsal araç - gereç kredisi,

· Hayvancılık yatırım kredisi,

· Basınçlı sulama kredisi

Kredi Kimlere Verilir?

Tarım Kredinin sunduğu kredi paketinden yararlanmak için;

· Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

· Türkiye'de ikamet etmek.

· 18 yaşını tamamlamak.

· 30 yaşından gün almamak.

· Eğitim verilecek konularda tarımsal faaliyet yapmak gerekir.

Tarım Kredi ortaklarından alınan doğal ve kaliteli ürünler tesislerde işlenir ve satışa çıkarılır. Kurum tarımsal faaliyetleri gerçekleştirmek için ortaklarına özel krediler sunar.

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