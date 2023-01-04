Emeklilere 2 adet müjde var! Bankalar tarafından duyuruldu, Ay sonuna kadar süreceği açıklandı...

Emekli maaşı alan vatandaşlar, hem nakit kredi imkanından faydalanma, geçen hemde kendilerine kredi kartı almak için bankaların, araştırmalarını yapmaktadırlar. Emekli olan kişilere verilen bu müjdeli haberde, bankalar üzerinden kredi kullanacak olan kişilere aynı zamanda yüksek limitli ve aidatsız kredi kartı hizmeti de sunulmaktadır. Emekli maaş hesabınız üzerinden hem kredi hemde kredi kartı başvurularınızı gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde ödemeleri hızlı bir şekilde gerçekleştirirler. Acil ihtiyacımızın olması durumunda, isterseniz, ihtiyaç kredisi isterseniz de kredi kartı alabileceğiniz bankalar, aşağıda sizler için listelenmiştir.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası, emekli olan vatandaşların kendi bankası üzerinden emekli maaş almaları durumunda kredi ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştireceğini açıkladı. Garanti Bankası, emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlar dahilinde uygun faizlerle kredi ödemesi vermektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden ihtiyaç kredisi, kullanmanız durumunda, sizleri aynı zamanda bonus özellikli aidatsız kredi kartı hizmeti de sunulmaktadır. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi ve kredi kartı başvurusunu yapmak isteyen kişiler banka şubelerine giderek veya banka internet sitesine giriş yaparak buradan, başvurularını gerçekleştirebilmektedirler.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar da hem ihtiyaç kredisi, hem de bonus özellikli kredi kartı kullanabiliyor. Denizbank emekli maaş hesaplarınız üzerinden sizlere verilecek olan bu kredi ve kredi kartı ödemelerinde düşük faiz oranları ile birlikte işlem yapabilmeniz için banka müşterisi olmanız gerekmektedir. Denizbank banka müşterisi olan kişiler nakit ihtiyacı olmaları durumunda, Denizbank'ın mobil uygulaması üzerinden ve SMS kredi servisini kullanarak yüksek limitli kredi kullanabilir, isterlerse de internet bankacılığı üzerinden bonus özellikli kredi kartı başvurusunda bulunabilmektedir.