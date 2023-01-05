Faizsiz kredi alacaklara müjde! 2 Bankadan sıfır faizli ödeme alınacak, Bu ay sonuna kadar sürecek!

Faizsiz olarak ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, hangi bankalar üzerinden sıfır faiz oranları ile birlikte İslami şartlara uygun olarak kredi alabilirim, araştırmalarını yapmaktadırlar. Ülkemizde bulunan bankalar genellikle vermiş oldukları kredilerde kendi banka faiz oranlarına göre işlemlerini gerçekleştirerek, kredi kullanabilmektedir. Sıfır faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası üzerinden yapılan kampanyalara katılarak, sıfır faizli kredi kullanabilirler.

Kamu katılım bankası olarak hizmet veren bu bankalar üzerinden alacağınız tüm işlemlerde 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak da işlem yapabiliyorsunuz. Helal kredi olarakta geçen bu kredilerde 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi ödemesi alacak olan vatandaşlara, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası, belirtilen kar payı oranlarıyla birlikte kredi ödemesi gerçekleştirmektedir.

Faizsiz ihtiyaç kredisi...

Faizsiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, Ziraat Katılım Bankası veya Vakıf Katılım Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek istiyorsa, bankaların bu işlemler için yapmış oldukları politikalara uygun olması gerekiyor. Ziraat Katılım Bankası veya Vakıf Katılım Bankası şubelerine kimlik ve gelir belgenizle birlikte gittikten sonra kredi notu sorgulaması yapılır ve 1400 üzerinde kredi puanı olan kişiler kredi onay alabilmektedir. Emekli olan vatandaşlar ise emekli maaşları hesapları üzerinden kredi alacağı için emekli maaşına başvuru yapmış oldukları bankalara taşımaları durumunda kredi işlemleri gerçekleştirir. Faizsiz kredi kullanacak olan kişiler kredi işlemlerini gerçekleştirmek için faiz yerine kar payı oranlarıyla birlikte kredi alabilmektedirler. 50000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olmaları durumunda ise banka bu kişilerin son işyerlerinde 12 aydır çalışıyor olmasını istemektedir.