Tarım Kredi Kooperatifinden indirim bombardımanı! Ayçiçeği yağı, yumurta, yağ, şeker dip yaptı! 11.90 TL, 29.90 TL...

Ayçiçeği yağı, yumurta, yağ, şeker dip yaptı! 11.90 TL, 29.90 TL... Tarım Kredi Kooperatifinden indirim bombardımanı! Birçok ürünün fiyatlarını sabitlerken Ayçiçek yağında indirim yaptığını açıkladı.

Ayçiçeği Yağındaki Büyük Zam

Zam haberlerinin başında mutfakların temel gıda maddesi olan Ayçiçek yağında zam üzerine zam gelmeye devam ediyor. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş etkisini her alanda gösteriyor. Yağ kıtlığı yaşanacağı haberleri üzerine vatandaşlar marketlere akın etmeye başladı. Market raflarından Ayçiçek yağılarının talan edildiği iddia edildi.

Rusya’dan yağ yüklü gemilerin limandan ayrılırken fiyatların beklendiğinden daha da yükselmesi zamların geri çekilemeyeceği ifade edildi. Marketler bu savaş alanındaki karmaşa sebebi ile hem stok yapıp hem de fiyatlara eklemeye yapmaya devam ediyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri Rafları Boşalıyor

Vatandaşları kara kara düşündüren yağ fiyatlarındaki artış sonrasında Tarım Kredi Kooperatif Marketleri bu süreçte devreye girdi. TMO 5 litre Ayçiçek yağının satış fiyatında indirim yapacağı açıklandı. 2023 yılına girmekle birlikte iğneden iğliğe birçok üründe zam haberleri ve etiketlerin değiştiği görülüyor.

Tarım Kredi Kooperatif Marketler önemli gıda maddesi olan Ayçiçek yağında indirim yaparak vatandaşları sevindirdi. Tarım Kredi Marketleri ile PTT AVM aralarında anlaşma imzaladı. Bu anlaşma kapsamında Tarım Kredi Marketlerden alınan Ayçiçek ve diğer ürünler kapınıza teslim edilecek. Diğer gıda besinleri ve Ayçiçek yağının indirimli satışı da PTT AVM üzerinden yapılacak.

-Yumurta çeşitleri 30'lu 58,90 TL

-TMO ayçiçek yağı dar ağızlı pet 5 LT 135 TL

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