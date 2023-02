Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 30'dan fazla üründe etiketler yarıya indi! Kıyma, sucuk, salça, çay...

Kıyma, sucuk, salça, çay... Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 30'dan fazla üründe etiketler yarıya indi! Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla temel gıda ürünlerinde indirime gidiyor. Süper marketlerde onlarca temel tüketim ürününde indirimler gelmeye başlıyor. İndirimli ürün satışına başlandı. Türkiye’nin birçok şehrinde vatandaşlar, indirim uygulanan sarı etiketli ürünlere ilgi gösteriyor. Enflasyonla mücadele kapsamında Tarım Kredi Kooperatifleri indirimli fiyat etiketiyle satışlarını sürdürüyor. Türkiye’de binlerce şubesinde hizmet veren Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinin önünde uzun kuyruklar olmaya başladı.

Hangi Ürünlerde İndirim Var?

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yapılan indirimler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Market özellikle et ve süt ürünlerinde ciddi bir indirim yapıyor. Et ürünleri markette paketli olarak indirimli şekilde satılıyor. Et ürünlerinde yapılacak indirimler hakkında henüz açıklama yapılmadı. Markette özellikle şeker, pirinç ve ayçiçek yağlarına büyük bir ilgi gösteriliyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri'nde indirim hakkında detaylar gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle et ürünlerinde ciddi indirim yapılacağını açıkladı. Birçok et ürünün Tarım Kredi Kooperatifinde indirime gidileceği düşünülüyor. Haftalık olarak indirimleri aktüel ürünlerde görebilirsiniz. Türkiye’nin her yerinde hizmet veren zincir market çok özel fiyatlarla ürünlerini satmaya devam ediyor. Sizde Tarım Kredi Kooperatifleri şubelerini ziyaret ederek onlarca farklı ürünü çok özel fiyatlardan satın alabilirsiniz.

Tarım Kredi Kooperatifi Marketinin Güncel Kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif marketinde birçok indirimli ürün sizleri bekliyor. Tarım kredi kooperatifi marketinin indirim kataloğunda hangi ürünler yer aldı?

Jender Hasta bezi

Kuru fasülye

Tarım kredi kooperatif marketinin makarnaları

Domates salçası

Beyaz peynir

Kaşar peynir

Kaymaksız yoğurt

Tereyağı

Fındık kreması

Kayısı reçeli

Çaykur çay

Donuk kıyma

Fermente sucuk



haber24.com özel haber