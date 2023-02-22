Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 30'dan fazla üründe etiketler yarıya indi! Kıyma, sucuk, salça, çay...

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 30'dan fazla üründe indirimli satışlar bu sabah başladı. İşte Tarım Kredi marketlerinde satılan indirimli ürünler.

Güncel 22.02.2023 - 11:01 22.02.2023 - 11:01 Alp Eren
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 30'dan fazla üründe etiketler yarıya indi! Kıyma, sucuk, salça, çay...

Kıyma, sucuk, salça, çay... Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 30'dan fazla üründe etiketler yarıya indi! Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla temel gıda ürünlerinde indirime gidiyor. Süper marketlerde onlarca temel tüketim ürününde indirimler gelmeye başlıyor. İndirimli ürün satışına başlandı. Türkiye’nin birçok şehrinde vatandaşlar, indirim uygulanan sarı etiketli ürünlere ilgi gösteriyor. Enflasyonla mücadele kapsamında Tarım Kredi Kooperatifleri indirimli fiyat etiketiyle satışlarını sürdürüyor. Türkiye’de binlerce şubesinde hizmet veren Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinin önünde uzun kuyruklar olmaya başladı.

Dolar kuru o tarihte patlayacak! Selçuk Geçer piyasayı tarumar etti! Almayan bir daha düşünsün!

Dolar kuru o tarihte patlayacak! Selçuk Geçer piyasayı tarumar etti! Almayan bir daha düşünsün!

Hangi Ürünlerde İndirim Var?

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yapılan indirimler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Market özellikle et ve süt ürünlerinde ciddi bir indirim yapıyor. Et ürünleri markette paketli olarak indirimli şekilde satılıyor. Et ürünlerinde yapılacak indirimler hakkında henüz açıklama yapılmadı. Markette özellikle şeker, pirinç ve ayçiçek yağlarına büyük bir ilgi gösteriliyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri'nde indirim hakkında detaylar gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle et ürünlerinde ciddi indirim yapılacağını açıkladı. Birçok et ürünün Tarım Kredi Kooperatifinde indirime gidileceği düşünülüyor. Haftalık olarak indirimleri aktüel ürünlerde görebilirsiniz. Türkiye’nin her yerinde hizmet veren zincir market çok özel fiyatlarla ürünlerini satmaya devam ediyor. Sizde Tarım Kredi Kooperatifleri şubelerini ziyaret ederek onlarca farklı ürünü çok özel fiyatlardan satın alabilirsiniz.

Tarım Kredi Kooperatifi Marketinin Güncel Kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif marketinde birçok indirimli ürün sizleri bekliyor. Tarım kredi kooperatifi marketinin indirim kataloğunda hangi ürünler yer aldı? 

Jender Hasta bezi 
Kuru fasülye 
Tarım kredi kooperatif marketinin makarnaları 
Domates salçası 
Beyaz peynir
Kaşar peynir 
Kaymaksız yoğurt 
Tereyağı 
Fındık kreması 
Kayısı reçeli 
Çaykur çay 
Donuk kıyma 
Fermente sucuk 


haber24.com özel haber

Gelişmelerden Haberdar Olun

@