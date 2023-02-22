Bu sabah karara bağlandı! Elektrik, su ve doğalgaz faturalarında 140 TL para iadesi yapılıyor!

Elektrik, su ve doğalgaz faturalarında 140 TL para iadesi yapılıyor! Bu sabah karara bağlandı! Elektrik, su ve doğalgaz faturalarında 140 TL para iadesi yapılacak hakkında haberler yayınlanması ile pek çok kişi başvuru yapmak için bilgi alıyorlar. QNB Finansbank tarafından yapılan açıklamada faturalarını düzenli olarak ödeyen müşterilerini şaşırttı.

QNB Finansbank Tarafından Yapılan Açıklama

Son zamanlarda yaşanan zor hayat koşulları sonrasında QNB Finansbank tarafından yapılan açıklama ile çok sayıda kişi elektrik, su ve doğalgaz fatura ödemelerinden geri para iadesi almak için başvuru yapmaktadır. Bankalar genellikle müşterilerinin bankayı kullanarak düzenli olarak ödeme yapmasını istemektedirler. Bundan dolayı hesaplarda yer alan işlemler adına promosyon ödemeleri ve hediye ödüller sunmaktadır. Bunların yanı sıra kredi kartı ile yapılan alışveriş sonrasında bonus kazanma hakkı sunulmaktadır.

QNB Finansbank müşterilerinin otomatik ödeme talimatı ile fatura başına 40 TL olup toplamda 140 TL geri ödeme ödülleri vermektedir. Kampanya süresince yapılan otomatik ödemeler sonrasında bonus elde edilecek. Bankanda vadesiz hesabı olanlar veya CardFinans veya QNB First logo kredi kartına sahip olanlar kampanyadan faydalanabilecekler.

Başvuru tarihi itibari ile alınan bonuslar 25 gün içinde kullanılması gerekmektedir. Eğer belirlenen süre içinde kullanılmayan bonuslar silinecektir. QNB Finansbank kampanyaları hakkında detaylı bilgiler almak için resmi web sitesinden yardım alınabilir.

haber24.com özel haber