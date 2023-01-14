Tarım Kredi Kooperatif market yine rakip tanımadı! BİM, A101 yanında yaklaşamadı! Ayçiçek yağı, şeker, mercimek...

Ayçiçek yağı, şeker, mercimek... Tarım Kredi Kooperatif market yine rakip tanımadı! BİM, A101 yanında yaklaşamadı! Özellikle son zamanlarda gıda fiyatlarının zamlardan en çok etkilenen alanlardan biri olmaktadır. Ayrıca bu alanlarda üretilen ürünlerin de az olması sebebiyle de oldukça fazla etkilenmektedir.

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yayınlanan duyurulara göre 600 üründe dev indirim olacağı belirtildi. Belirtilen bu indirimler doğrultusunda vatandaşların da ilgisini çekmekte ve daha çok araştırılmasını sağlamaktadır. Bu indirimlerin yerli ürünlerden oluşması da oldukça dikkat çekmekte ve beğenilmektedir. Dolayısıyla yapılacak ürün indirimleri indirim kataloğu incelenerek bakılmaktadır.

Bu incelemeler sonrasında Tarım Kredi Kooperatifleri indirim olan ürünler 2023’te raflarda olacak ve indirime girmiş olan bu ürünler halkın satışına da sunulacaktır. Bu indirimler halkın ekonomik sıkıntıda iken sıkıntılarına su serpmekte ve daha sonrasında da kolaylıkla almalarını sağlamaktadır. Devlet tarafından da desteklenen Tarım Kredi Kooperatifleri bu konularda halkın faydasını öncelikli olarak önemsemektedir.

Sonuçta da devletin sağladığı bu desteklerle satışa sunulacak ürünler Tarım Kredi Kooperatifleri sitesinde belirtilerek yeni senede satılacağı belirtildi. Özellikle ekonomik sıkıntılar sonrasında böyle bir indirim yapılacak olması halkı oldukça mutlu ederek sorunlara çözüm bulunması sağlandı. Devlet ve milletin bir arada uğraş vereceği bu ekonomik sıkıntılar el ele verildiğinde daha hızlı çözülecektir.

Tarım Kredi Marketlerinde Yer Alan Ürünler Şu Şekilde;

Orta boy çöp torbası: 15,90 TL

Arko krem: 39,90 TL

Elit sıvı sabun: 10.90 TL

12'li kağıt havlu: 89.90 TL

16'lı tuvalet kağıdı: 74.90 TL

Sakız: 10,75 TL

Sakız çeşitleri: 11,90 TL

Eti burçak: 18.90 TL

Gofret çeşitleri: 8.95 TL

Çerezos ultra çeşitleri: 10,90 TL

Sıcak Çikolata: 39,50 TL

Salep: 39,50 TL

Limonata: 12.90 TL

Fanta: 19.90 TL

Meyve nektarı çeşitleri: 12,90 TL

Kaşar: 77,90 TL

Süzme Peynir: 29,90 TL

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