Tarım Kredi Kampanyası A101 ve BİM'e sinek avlatıyor! İndirimi gören poşetini alıp koşuyor!

İndirimi gören poşetini alıp koşuyor! Tarım Kredi Kampanyası A101 ve BİM'e sinek avlatıyor! Ülkemizde ucuza ürün satan birçok marketler zinciri bulunmaktadır. Bu marketler zincirine son yıllarda eklenen Tarım Kredi marketleri indirimli marketlerle yarışacak indirim oranları ile geliyor. Marketlerdeki ürünlere tek tek zam yapılırken bu zamların tam tersine uygulanması da söz konusu olabiliyor.

Tarım Kredi Kampanyası İndirimleri

Tarım Kredi Marketler zinciri Türkiye genelinde yaptığı indirim oranlarını açıkladı. Yapılan açıklamada son 6 ayda %300’e yakın zam yapıldığı belirtildi. Yapılan bu zamlara rağmen indirim kampanyalarına devam edileceği duyuruldu. Bu indirim oranları ile Tarım Kredi Marketler diğer indirim marketlerinin birçoğunu geride bırakmış oldu.

Yapılan indirim oranları açıklanırken yapılacak olan indirim oranları da internet sitesi üzerinden duyuruluyor. İndirim oranları ve ürünleri buradan takip edenler satın alacakları ürünleri belirleyebiliyor.

Yapılan açıklamada bu indirimlerin yılsonuna kadar devam edeceği ve düzenli olarak indirim yapılacağı belirtiliyor. Halkın alım gücünün zamlar nedeniyle düşüş göstermesi bu indirimlerin halk için çok şey ifade ettiği biliniyor. Maddi olarak durumu çok iyi olmayanlar bu konuda Tarım Kredi marketlerinden indirim fırsatı yakalamış oldu.

Tüm tavuk kg satış fiyatı 31 TL ve tavuk sarma kg satış fiyatı 42,25 TL oldu. dana sucuk kg fiyatı 27,90 TL ve parmak sucuk ise 42,50 TL'den satılıyor. Bugün saat 09.20'de 26000 TL hesaplara yatıyor! ATM'lerden anında çekebilirsiniz Dana fıstıklı salam 23,90 TL, tam yağlı beyaz peynir 69,90 TL, yarım yağlı süt litresi 15,90 Tl ve tam yağlı süt fiyatı ise 17,50 TL olarak duyuruldu. Tarım Kredi Marketler 'de 30 Kasım tarihine kadar 5 KG toz şeker fiyatı 103,90 liraya düştü. TK 1 LT ayçiçek yağı satış fiyatı ise 34,90 TL'den raflarda yerini buldu.

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