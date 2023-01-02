Kredi kartı borcu olanlara güzel haber yeni yılla geldi, 45000 TL borçları kapatmak için nakit ödenecek!

45000 TL borçları kapatmak için nakit ödenecek! Kredi kartı borcu olanlara güzel haber yeni yılla geldi. Özellikle yüksek limitli kartlara sahip olan kişiler için bu haberler oldukça müjdeli haberler olacaktır. Harcama limitleri yüksek olan kartların sahipleri kredi borçlarının ödemelerini geciktirmeleri sonucunda kara listeye alınmaktadır. Kara listeye alınan kartlar kapatılmakta ve yasal takip süreci başlatılmış olmaktadır.

Bunun sonucunda da kartların kullanımı imkansız hale gelmiş ve bu durum da özellikle esnaflar için oldukça zorlayıcı olmuştur. Devlet tarafından sicil affı yapıldıktan sonra bir yeni teklif olarak da nakit para önerisi gelmiştir. Bu sayede vatandaşların borçları kolay şekilde ödemeleri sağlanacak ve gömül rahatlığıyla borçlarını kapatıp, bankalardan hizmet almaları sağlanacaktır.

Tüm ülkeyi ilgilendiren bu teklif borcu olanlar için oldukça müjdeli bir haberdir. Neticede bankaların da vatandaşların da yeni fırsatlara adım atmaları sağlanacaktır.

Nakit olarak verilecek olan bu paranın avantajlarına baktığımızda vatandaşların çoğu için pandemi sonrası aşırı derecede artan ihtiyaçlar sonucu harcanan ve kara listeye alınan kartların sicil kayıtlarının temizlenmesinin sağlanacağı için kolaylık sağlayacak ve bu sayede de hem bankaların hem de vatandaşların derin bir nefes almaları sağlanarak uygun kredili hesaplar kullanımı kolaylaşacaktır.

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