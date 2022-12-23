Tarım Kredi az önce duyurdu! Sadece 1500 TL faizle 12 ay taksitle 20.000 TL kredi veriyor mu?

Sadece 1500 TL faizle 12 ay taksitle 20.000 TL kredi veriyor! Tarım Kredi az önce duyurdu... Sosyal medya üzerinde Tarım Kredi Kooperatifinin kredi verdiğine dair haberler dolaşmaya başladı. Birçok sosyal medya kullanıcısı çıkan bu dedikoduyu sevinçle karşıladı. Çünkü Tarım Kredi Marketleri aylardır uygun fiyatlı ürünler sunarak dar gelirli insanların temel ihtiyaçlarına kolayca ulaşmasını sağlamıştı. İhtiyaç kredileri düşük meblağlarda krediler fakat oldukça yararlılar. Bu kredilerde genelde internet bankacılığı üzerinden başvurabilme imkânı oluyor

Kredi Kampanyaları Sevindiriyor

Bankaların çıkardığı ihtiyaç kredisi paketleri vatandaşı sevindirmeye devam ediyor. Paketleri kamu bankaları çıkardığı gibi özel bankaların da çıkardığı bazı paketler mevcut. Paketlerin en ilgi çeken yanı düşük kredi oranına sahip olmasıdır. Bu sayede vatandaşlar çok daha az masrafa girmiş oluyorlar.

Yine bu kredilerde vade süresini seçme şansını da çoğu banka krediyi çekecek kişilere bırakıyor. Bu sayede kredi çekecek kimseler bütçelerine göre 36 aya kadar olan vade seçeneklerini değerlendirme imkânı buluyorlar.

Vade seçenekleri arttıkça aylık ödemeler çok daha düşük oluyor. Bütçesi yüksek kimseler ise kısa vade seçeneklerini seçip hızlıca borçlarını ödeyebiliyorlar.

haber24.com özel haber