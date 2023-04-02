Emeklilik EYT Başvuru Sonuçları Açıklandı Mı? Araştırma ve Sorgulama Yapanlar Ne Olacak?

Emeklilikte EYT başvuruları için sorgulamalar devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT düzenlemesi yürürlüğe girmesi ile birlikte yoğun bir şeklide başvuru yapılıyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar başvuru sonuçlarını bekliyor. Sorgulama işlemleri e devlet üzerinden yapılabilecek.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi sonunda yürürlüğe girdi. Milyonlarca EYT’li vatandaş başvuru işlemlerini başlattı. Düzenlemenin hayata geçmesi ilk etapta 2 milyondan fazla kişiye emeklilik hakkı kazandıracak. Başvuru işlemlerini tamamlayan milyonlarca kişinin gündeminde ise başvuru sonuçları yer aldı. Peki, başvuru yapan vatandaşlar sorgulama işlemlerini nereden yapacak? İşte EYT başvurusu sonuçları için sorgulama ekranı ile ilgili detaylar…

Eyt Başvurularına Devam!

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ile ilgili düzenleme Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı. Nihayet yürürlüğe girmiş oldu.

Düzenlemeyle birlikte milyonlarca kişi için emeklilik yolu da açılmış oldu. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile birlikte ilk planda 2 milyondan fazla kişinin emekli olması bekleniyor.

EYT yasasıyla emekliliğe hak kazanmış olan kişiler başvurularını 3 Mart tarihinden itibaren başlattı. Başvurular halen devam ediyor. İşlemler ise e devlet üzerinden veya SGK merkezlerinden yapılabiliyor.

Başvurular Milyonu Aştı

EYT düzenlemesi sonucu emeklilik hakkı kazanan vatandaşların başvuruları başladı. Şu an kadar başvuru yapan 1,5 milyon kişi bulunuyor. Başvuruda bulunan kişilerin bazılarının emeklilik işlemleri tamamlandı. Aylıklar emeklilik dilekçesinin verilmesinden sonra gelen ayda maaşlar alınabilecek.

İlk aylıklar ise Nisan ayı içerisinde hesaplara yatacak. Başvuru tarih maaş alma zamanını etkiliyor. SSK ve BAĞ-KUR sistemine dâhil olanların Nisan ayında aylık alabilmeler için en geç 31 Mart tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyordu.