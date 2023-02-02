Tansiyonu Ne Düşürür, Yüksek Tansiyona Ne İyi Gelir?

Atardamarlarda yer alan kan basıncı tansiyon olarak isimlendirilir ve kan basıncı da kalbin kanı pompaladığı zaman damar duvarlarına yaptığı basınç olmaktadır. Tansiyon problemi özellikle günümüzde modern yaşamın getirdiği sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı ile beraber artış göstermiştir. Hipertansiyon tıp dilinde yüksek tansiyon olarak isimlendirilir ve günümüzde genç insanlardan yaşlı insanlara kadar pek çok kişinin muzdarip olduğu önemli bir problem olmaktadır. Yüksek tansiyon damarlarda bulunan basıncın artış göstermesi ile birlikte baş gösterir ve bu şekilde yaşam kalitesi ciddi anlamda sekteye uğrar birden fazla metot ise tansiyonu düşürmek için tavsiye edilmektedir.

Başınıza yüksek tansiyon baş gösterdiği zaman soğuk su ile yıkamanız nar tüketmeniz limonlu su karışımı tüketmeniz kekik ve sarımsak tüketmeniz tansiyonunuz yükseldiği zaman sigaradan uzak durmanız yoğurt ya da tuzsuz ayran tüketmeniz ya da greyfurt tüketimine dikkat etmeniz de tansiyonunuzu düşürmenizi sağlayacak olan metotlar arasında yer almaktadır.

Stabil bir şekilde tansiyonunuzun belirli aralıklarda kalmasını isterseniz öncelikle hayatınızı düzene oturtmanız gerekmektedir. Spor tarzınızda fiziksel aktivitelere ağırlık vermeniz ise özellikle önemli bir nokta olmaktadır. Akdeniz mutfağına yönelmeniz ve rafine hazır gıdalardan kaçınmanız gerekmektedir. Kan basıncını daha sağlıklı yiyecekler tüketerek kontrol altında tutmanız mümkün olacaktır. Potasyum yönünden zengin olan yiyecekleri diyetinize eklemeniz gerekmektedir ve sigara alkol tüketiminden uzak durmanız tavsiye edilir. Süt fasulye fındık yoğurt ve yeşil yapraklı sebzeler tarz ürünler yüksek tansiyonun düşmanı olmaktadır ve bu sebeple sıklıkla tüketmeniz gerekmektedir. Bunun yanı sıra medikal müdahale ile de tansiyon düşürücü haplar kullanabilirsiniz ve bu şekilde tansiyonunuzu dengeleyebilirsiniz. Hareketsiz yaşam tarzı ve aşırı tuz tüketimi yüksek tansiyonun artış göstermesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Yüksek tansiyon ölçüm özellikle 50 yaşından sonra daha çok önem kazanır ve yüksek tansiyon 65 yaşından sonra ise daha yaygın bir şekilde baş gösterir. Hayat tarzımıza belirli bir yaş aralığından sonra daha çok dikkat etmemiz gerekir ve yeme içmemize de daha özenli bir şekilde yaklaşmamız gerekir. Baş ağrısı halsizlik kulaklarda çınlama terleme sık idrara çıkma burun kanaması bulanık görme ve düzensiz kalp atışı gibi semptomlar yüksek tansiyon baş gösterdiği zaman görülebilmektedir.

Tansiyonumuz eğer kontrol edilemeyecek boyutta bulunuyorsa ve düzenli olarak yükseliyorsa yüksek tansiyonun önüne geçmek için tıbbi bir destek almanız gerekmektedir. Şeker alımını azaltmak tuz alımının kısıtlanması ve dengeli beslenmek de yüksek tansiyona iyi gelir. Kalp kasılması ardından dinlenme anında kanın damar duvarına yaptığı basınç ise küçük tansiyon olarak adlandırılmaktadır. Kılcal damarların darlığı böbrek ile ilgili sorunlar endokrin problemi aşırı alkol tüketimi uyku apnesi sendromu doğum kontrol hapları gibi maddeler küçük tansiyonun yüksek çıkmasının başlıca nedenleri arasında yer almaktadır.

Rutin bir egzersiz programı uygulamak fazla kilolardan kurtulmak düzenli gece uykusu sağlıklı beslenme sigara ve alkol kullanımı sınırlamak bırakmak ya da stresten kaçınmak küçük tansiyonun düşmesine yardımcı olacak olan yaşam tarzları arasında yer almaktadır.