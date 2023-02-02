Vücut Yağ Oranı Nasıl Hesaplanır, Vücut Yağ Oranı Hesaplama Formülü Nedir?

Kilo verimi sırasında pek çok kişinin aklına takılan detaylardan biri de kiloyu yağdan mı yoksa kastan mı verdiğimiz olmaktadır. Sağlıklı bir vücuda sahip olmak her zaman zayıflık ile paralellik göstermemektedir. Ne kadar sağlıklıysak o kadar zayıfız düşüncesi maalesef her zaman doğru bir görüş olarak bilinmez. Diyetisyenler genel olarak kas oranı ve vücut yağ oranı hesaplaması yapmaktadır fakat vücut yağ oranını evde ölçmek isteyenler içinde oldukça pratik ve basit formüller bulunur. Cinsiyete göre bu formüller farklılık gösterir ve kadın ya da erkekler için farklı bir şekilde hesaplama yapılır. Kadınlarda yağ oranı hesaplama için kalçanın en geniş yerinden kalça çevresi, belin en ince yerinden bel çevresi ve gırtlağın hemen altından boyun çevresi ve boy kilo ölçümü gerekmektedir. Erkeklerde yağ oranı hesaplamak için ise göbek deliği hizasında bel çevresi, gırtlağın hemen altından boyun çevresi ve boy kilo ölçümü gereklidir.

Kas oranı hesaplama ile ilgili 2000 senesinde yapılan çalışmaların göstermiş olduğu sonuçlara göre kadınların vücut ağırlıklarının %30'u kastan oluşurken bu oran erkeklerde ise %40 olmaktadır. Ortalama olarak 90 kiloda olan bir erkeğin 35 kilosu da kat kütlesine denk gelir. Önce yağ oranını bulmak vücut kas oranını hesaplamak için gerekli olmaktadır. Vücudun toplam ağırlığından bulunan yağ oranı çıkarılır ve yağsız kütle olarak isimlendirilen kas kütlesi elde edilir. Kısacası vücudunuzda bulunan genel kas kütlesini bulmak istiyorsanız öncelikle yağ oranınızı hesaplamanız gerekmektedir.

Genel sağlığımız hakkında vücudumuzda bulunan yağ oranı bize sağlığımız hakkında pek çok bilgiyi verir. Öyle ki kalp hastalıkları başta olmak üzere yüksek yağ oranı pek çok hastalığa da kapı aralar. Daha sağlıklı ve fit bir görünüm sadece düşük yağ oranına sahip olmamız ile elde edilecektir. Şekerli içeceklerden kaçınmak trans yağ içeren besinlerden uzak durmak protein ağırlıklı diyetlere yönelmek yemekleri yavaş bir şekilde sindirmek bol su tüketmek kardiyo egzersizleri yapmak yüksek lifli gıdalar tüketmek uykuyu düzene koymak ve karbonhidrat tüketimini azaltmak gibi maddeleri gerçekleştirerek vücut yağ oranını düşürebilirsiniz.

Spor salonlarında ve diyet merkezlerinde yağ ölçüm yapan çeşitli cihazlar bulunmaktadır. Ancak bu cihazlara her zaman erişim olmaması sebebiyle ölçüm evde yapılan formüllerle de gerçekleşmektedir. Bu formüller boyun çevresi boy kilo yaş kalça ve bel çevresinin hesaplanması ile gerçekleşir. Yağ oranı ölçen elektronik tartılarda günümüzde baş göstermiştir fakat bu tartılar tam olarak doğru sonucu vermemektedir.

Sağlıklı bir beslenme tarzını benimsemeniz yağ oranı düşürmek için öncelikle yapmanız gereken maddelerde en üst sırada yer almaktadır. Protein ağırlıklı diyetler mümkün olduğunca bu noktada hayat kurtarıcı rol oynayabilir. Bunu yanı sıra vücudunuzdaki yağ oranı düşürme noktasında ağırlık kaldırmak da size oldukça olumlu bir şekilde geri dönüş sağlar. Özetle hayat tarzınızda yapacağınız pozitif değişimler vücudunuzda bulunan yağ oranını düşürmenizden geçmektedir.