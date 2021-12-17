Tanınmış İşadamı Majid Al Futtaim Öldü

Banka memuru olarak çalışmaktan kendi adını taşıyan bir ticaret imparatorluğu kurmaya yükselen Emirlik milyarderi Majid Al Futtaim öldü.

Dubai hükümdarı Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktoum, Cuma günü Twitter'da yaptığı bir yayında Al Futtaim'in ölümünü duyurdu ve onu şeyhliğin "en önemli tüccarlarından" biri olarak övdü.

Al Maktoum, "Tanrı, yaratıcı iş adamı ve Dubai'nin en önemli tüccarlarından ve kıdemli adamlarından biri olan kardeşimiz Majid Al Futtaim'e merhamet etsin" diye yazdı.

“Son kararı 3.000 vatandaşı işe almaktı. Allah rahmet eylesin, geniş bahçelerine yerleştirsin” dedi.

Ne ölüm nedeni ne de yaşı açıklanmadı.

Ancak son günlerde sosyal medyada kendisi ve ailesi için dualar dolaşmıştı.

Majid Al Futtaim'in iş imparatorluğu da çevrimiçi olarak ölümünü kabul etti, ancak Associated Press'ten gelen sorulara yanıt vermedi.

Şirket, Twitter'da "Majid Al Futtaim, tüm bölgede iş dünyasının çehresini değiştiren vizyoner bir girişimciydi ve yaşam boyu başarıları birçok kişiye ilham kaynağı oldu" dedi. "Bu zor zamanda samimi düşüncelerimiz ve dualarımız Bay Majid'in ailesi ve sevdikleriyle birlikte."

Al Futtaim ailesinin iş imparatorluğu, Dubai'nin Birleşik Arap Emirlikleri haline gelecek olan yerde petrolün keşfinden önce Dubai'nin küçük bir inci köyü olarak kaldığı 1930'lara kadar uzanıyor. Al Futtaim, şehir devletini yöneten Al Maktoum ailesiyle müttefik bir aile ticaret şirketiydi.

On yıllar boyunca, 1955'teki Toyota gibi iş arayan yabancı markalarla güvenilir bir ortak haline geldi. Bunu diğer otomobil üreticileri ve perakende markaları izledi.

Ancak Majid Al Futtaim ile kuzeni Abdullah arasındaki acı bir aile kavgası, 2000'lerin başında Şeyh Muhammed'in bunu çözmek için devreye girmesini gerektirdi. Abdullah tarafından yönetilen Al Futtaim, işin otomobil tarafını ve bazı perakende markalarını aldı.

1992'de kurulan Majid Al Futtaim Holding, bölünmeden sonra Majid'in iş aracı oldu. Bununla birlikte, daha sonra Mashreq Bank olacak olan Bank of Oman'da katip olarak çalıştıktan sonra Ortadoğu ve ötesinde bir perakende devi haline geldi.

Firma, Fransız hipermarket zinciri Carrefour'un franchise sahibi oldu. Şu anda Afrika, Asya ve Orta Doğu'da 300'den fazla Carrefour markalı süpermarket ve hipermarket işletiyor.

Fransa'daki Carrefour Group'un başkanı ve CEO'su Alexandre Bompard, Al Futtaim'in ölümünü "olağanüstü bir ortak" olduğu için bakkal devi için "çok üzücü bir haber" olarak nitelendirdi.

Twitter'da "Ortak ticaret vizyonumuzu sürdüreceğiz" diye yazdı.

Al Futtaim, City Center Deira'da şehrin ilk büyük alışveriş merkezini inşa etti. Bugün Dubai, kısmen şirketinin genişlemeleri nedeniyle büyük bir alışveriş destinasyonu olarak biliniyor.

Al Futtaim'in gösterişli alışveriş merkezi Mall of the Emirates, Dubai'de önemli bir cazibe merkezidir ve kapalı kayak pistine ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca otellere ve sinema salonlarına da yatırım yaptı. Forbes, Al Futtaim'in net değerinin 4 milyar doların üzerinde olduğunu tahmin ediyor. Bloomberg, servetini 6 milyar doların üzerinde tutuyor.