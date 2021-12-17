Tunus'ta Devrimin Yıl Dönümünde Yüzlerce Protesto

Tunuslu göstericiler, krizden etkilenen ülke 2011 Arap ayaklanmalarını ateşleyen bir devrimin yıldönümünü kutlarken, Başkan Kais Saied'in yanında ve karşısında yürüdüler.

Pazartesi günü, parlamentonun askıya alınmasını Aralık 2022'deki seçimlere kadar uzattı ve yeni bir anayasa hazırlamak için ülke çapında bir kamuoyu istişaresini duyurdu ve yeniden gerilimlere yol açtı.

Bu yıl Temmuz ayında hükümeti görevden alan, parlamentoyu askıya alan ve geniş kapsamlı yetkileri ele geçiren Saied'i protesto etmek için Cuma günü Tunus'un merkezinde yaklaşık 1000 kişi toplandı.

Protestocular, şehir merkezinin önemli bir kavşağında toplandılar ve çevik kuvvet teçhizatlı polis memurları bakarken, Saied'in güç ele geçirmesine atıfta bulunarak “insanlar darbenin düşmesini istiyor” diye slogan attılar.

Birkaç yüz metre ötede, yüzlerce güvenlik görevlisinin ve metal bariyerlerin yanında, daha az sayıda Saied destekçisi bayrak salladı ve “insanlar yozlaşmışların yargılanmasını istiyor” sloganları attı.

Rakibi Ennahdha ve diğer yasa koyucular, Saied'in hamlelerine şiddetle karşı çıktılar, ancak yolsuzluğa batmış ve etkisiz olarak görülen bir sistemden bıkmış birçok Tunuslu onları memnuniyetle karşıladı.

Tunus devriminin merkez üssü olan Habib Burgiba Caddesi'ndeki diğer göstericilerle birlikte duran Nacer Medjbari, Kairouan şehrinden "devrimi doğru yola sokmak" için desteklerini dile getirmek için geldiğini söyledi.

AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Halktan gelen demokratik bir sistem istiyoruz" dedi.

'Güç kapmak'

Cuma günü, sokak satıcısı Muhammed Bouazizi'nin marjinalleştirilmiş Sidi Bouzid kasabasında kendini yakmasının ve emektar lider Zine El Abidine Ben Ali'yi iktidardan uzaklaştıran ve diğer Arap ülkelerinde bir dizi ayaklanmaya yol açan dört haftalık bir isyana yol açmasının üzerinden 11 yıl geçti.

Bu ayın başlarında Saied, devrimin resmi yıldönümünü - Ben Ali'nin sürgüne kaçtığı tarih olan 14 Ocak'tan 17 Aralık'a erteledi.

Başkan, devrimin yozlaşmış politikacılar tarafından kaçırıldığını düşünüyor ve defalarca, onlara olanak tanıdığını söylediği hibrit parlamenter-başkanlık sistemini getiren 2014 anayasasının değiştirilmesini önerdi.

Anayasa, Ennahdha ile onun laik muhalifleri arasında tarihi bir uzlaşma olarak görülüyordu. Eski bir Ennahdha yetkilisi olan Abdellatif Mekki, AFP'ye, Saied'in "anlamsız bir gündemle bir yıl daha iktidarı ele geçirdiğini" söyledi.

Ancak Columbia Küresel Kuzey Afrika Merkezlerinden Youssef Cherif, Tunusluların çoğunun son duyurulara çok az ilgi gösterdiğini ve muhalefetin “zayıf ve bölünmüş” olduğunu söyledi.

AFP'ye verdiği demeçte, Saied'in hareketlerine karşı hoşnutsuzluğunu dile getiren ve protesto etmeye devam edecek aktif bir azınlık var.

“Fakat nüfusun çoğu … en azından şimdilik başka yerlere bakıyor.”

'Siyah on yıl'

Birçok Tunuslu için en acil sorun, yüksek enflasyon altında gıcırdayan ekonomi, gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 100'üne yakın borç ve koronavirüs pandemisi tarafından şiddetlenen yüzde 18 işsizlik.

Saied yanlısı gösterici Medjbari, “Kara bir on yıl boyunca açlık ve fakirlik yaşadık” dedi. "Bütün ekonomik göstergeler düştü ve işsizlik dört katına çıktı."

Ancak Cherif, Saied'in "konuşacak bir ekonomik planı olmadığı" konusunda uyardı.