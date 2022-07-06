Tamamen Şekerli Bir Diyetteki Bakteriler Havacılık Endüstrisini Net Sıfıra Nasıl Yaklaştırabilir?

Fosil yakıt yolculuğunu unutun - uçaklar bir gün şeker yiyen bakterilerle çalışabilir. Konvansiyonel jet yakıtı, petrol ve gaz gibi fosil yakıtları yakarak mamut karbon ayak izi üreterek üretilir. Ancak küçük bir ortak toprak bakterisi tüm bunları değiştirebilir. ’Streptomyces‘ bakterisi şeker yediğinde ’patlayıcı' bir molekül oluşturur ve araştırmacılar alternatif uçak yakıtı olarak kullanılabileceğini iddia eder. Danimarka Teknik Üniversitesi'nden bir mikrobiyolog olan Pablo Cruz-Morales, ”Bu yakıtı biyoloji ile yapabilirsek, petrolle yapmak için mazeret yok" diyor. “Sürdürülebilir hale getirme olasılığını açıyor.”

Bakteriler jet yakıtı nasıl oluşturabilir?

’Patlayıcı' moleküller, streptomyces bakterileri şekeri metabolize ettiğinde oluşur, diye açıklıyor Dr. Cruz-Morales. "Tarif zaten doğada var" diyor.

“[Bakteriler] şeker veya amino asitleri yedikçe, onları parçalara ayırır ve karbon-karbon bağları için yapı taşlarına dönüştürürler.

“Vücudunuzda aynı şekilde, aynı kimyayla yağ yapıyorsunuz, ancak bu bakteri sürecinin çok ilginç kıvrımları var.” ‘İlginç büküm' molekülün şeklidir: bir üçgen. Cruz-Morales, ”Normal bir açıda, açık bir karbon zincirinde olan bağlarınız varsa, karbonlar esnek olabilir ve rahat olurlar" diye açıklıyor.

Üçgen şeklinde moleküller farklıdır. Şekil, bağların bükülmesini sağlar - bu da çok fazla gerginlik tuttukları anlamına gelir. Bu kemikler kırılırsa, bu enerjiyi serbest bırakarak güç üretirler.

Gezegen için uçmak ne kadar kötü?

Havacılık şu anda dünyadaki küresel karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 2'sini oluşturuyor.

Londra'dan New York'a ekonomi sınıfı bir dönüş uçuşu, yolcu başına yaklaşık 0,67 ton CO2 yayar – kabaca Gana'daki ortalama bir insanın bir yılda ürettiği miktarla aynıdır. Business class yolcuları için, seyahat edilen kilometre başına emisyon yaklaşık üç kat daha yüksektir.

CO2 emisyonları da tam hikaye değil. Uçuşlar ayrıca azot oksitler (NOx), su buharı, partiküller, kontrailler (yoğunlaştırılmış su akışları) üretir ve bunların hepsi ek ısınma etkilerine sahiptir.

Artık ortak bir toprak bakterisinin hiperaktif metabolizması bizi suçsuz uçuşa bir adım daha yaklaştırabilir.

Ancak araştırmacılar, bilimsel atılımların yeterli olmadığını söylüyor. Aynı zamanda zihniyet değişikliği lazım.