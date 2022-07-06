Avrupa'nın Ucuz Tavuğunun Arkasındaki Karanlık Gerçek Ortaya Çıktı

Yeni bir soruşturmaya göre, süpermarketler, fast food zincirleri ve evcil hayvan gıdaları Brezilya'daki Yerli hak ihlalleriyle bağlantılı.

Çevresel kar amacı gütmeyen Earthsight, geçen ay ‘Kan Olacak: Ucuz tavuk hakkında çirkin gerçek’ adlı bir rapor yayınladı.

İngiliz süpermarketlerinin, Alman evcil hayvan gıda markalarının ve fast food satış noktası KFC'NİN, atalarının topraklarından zorla tahliye edilen Yerli bir grubun devam eden baskısına karıştığını ortaya koyuyor.

Brezilya'daki tarım işlerini izleyen Earthsight ve De Olho nos Ruralistas'ın araştırması, İngiltere'deki diğerlerinin yanı sıra KFC, Sainsbury's, Asda, Aldi ve İzlanda'nın karmaşık tedarik zincirlerini ve Almanya'da Lidl, Aldi, Netto, Edeka ve diğer büyük perakendeciler tarafından satılan evcil hayvan gıdalarını ortaya koyuyor.

Avrupa'ya kümes hayvanı tedarikçilerinden biri olan Worcestershire merkezli Westbridge Foods'ın, Brezilya'nın Mato Grosso do Sul eyaletindeki tartışmalı bir çiftliğe bağlı dondurulmuş ve marine edilmiş tavukların büyük bir alıcısı olduğunu buldular.

Ataların toprakları nasıl soya çiftliğine dönüştürüldü?

Brezilya'yı bir tarım santraline dönüştürmeye yardım etmesiyle ünlü sığır baronu Jacintho Honório da Silva Filho, 1966'da Brasília do Sul adında bir arazi satın aldı.

9.700 hektarlık çiftliğin bir kısmı, Tacuara olarak bilinen Guarani Kaiowa Yerli grubunun atalarının arazisine inşa edildi. Grup 1950'lerin başında tarım işine yol açmak için tahliye edildi.

Earthsight'ın ormansızlaşma araştırma başkanı Rubens Carvalho, ”Brezilya'nın FUNAİ adlı Yerli ajansı, Takuara'yı Guarani Kaiowá halkı için sınırlandırılması gereken geleneksel bir Guarani Kaiowá toprağı olarak tanımladı" diyor. “Ancak Brezilya'daki Yüksek Mahkeme ne yazık ki bu süreci 2010'te askıya aldı.”

Guarani Kaiowa halkı, son 23 ya da 24 yıldır atalarının topraklarına yeniden erişim sağlamaya çalıştı. 2003 Yılında Kaiowa lideri Marcos Veron'un silahlı Brasília do Sul işçileri ve işe alınan silahlı adamlar, Yerli halkın tartışmalı bölgede kurduğu kampa saldırdığında dövülerek öldürülmesiyle sonuçlanan acımasız şiddetle karşı karşıya kaldılar.

Carvalho, ”Öldürüldüğü gün, topluluğun birkaç üyesi işkence gördü ve dövüldü" diye ekliyor. “Polis güçleri tarafından topluma karşı bile başka silahlı sindirme vakaları oldu.”