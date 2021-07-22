Tam Tamına 55000 TL Verilecek, 2 Bankadan Son Dakika Kredi Uyarısı, Limitler Yükseldi, Aynı Gün Kullandırılacak. Son dakika kredi kampanyası ile birlikte, hızlı ve anında sonuç alabileceksiniz. Denizbank ve TEB bankası üzerinden 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli kredi kampanyası duyurusu yapıldı. İşte detaylar...

İhtiyaç kredisi kampanyaları her bankanın sürekli olarak güncelledikleri bir kredi fırsatıdır. Sizde ihtiyacınız olması durumunda kredi başvurusu yaparsanız aynı gün onaylı ihtiyaç kredinizi kullanarak, o anki ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Üstelik alacağınız kredilerde bankalar size özel avantajlarda sunmaktadır. Bu avantajlardan birisi 36 ay vadeli kredi ödemesidir. 36 Ay vadeye kadar borcunuzu bölecek ve buna göre kredi kullanımı yapacaksınız.

Ayrıca Denizbank ve TEB üzerinden alacağınız kredilerde banka 3 ay erteleme imkanı da sizlere sunmaktadır. Bu iki bankanın son yaptığı kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız, banka politikalarına uygun müşteri olmanız gerekmektedir. Şimdi sizlere bu krediler için başvuru şartlarından bahsedeceğiz.

İhtiyaç Kredisi İçin Başvuru Şartları Nedir?

İhtiyaç kredisi alacak olan müşteriler bankaların uyguladıkları politikalara uygun müşteri olması gerekiyor. İhtiyaç kredisi için banka şartlarına uygun olmanız durumunda sizlere anında onay verilecektir. Kredi notunuz düşük ise ve bankalardaki ödemelerinizde sıkıntı yaşıyorsanız kredi onayı alamayacaksınız. İhtiyaç kredisi başvurusu yaptığınızda bu değerlendirmelere TC kimlik numaranıza bakılarak verilecektir. Kredi başvurusu için onay alan müşteriler Denizbank ve TEB üzerinden kredi kullanabilirler. İcralık olan ve avukatlık olan kişilerin bu bankalardan 55.000 TL kredi onayı alamayacağını söylemek istiyoruz.

Denizbank 55.000 TL Kredi Başvurusu

Denizbank üzerinden 55.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda şartlara uygun olmanız durumunda hemen 36 ay vadeye kadar kredi onayı alabiliyorsunuz. Bu bankanın en kolay kredi başvuru yöntemi SMS kredi yöntemidir. SMS kredi yöntemi ile birlikte ne kadar kredi alacağınızı görebilirsiniz. Bu işlem için Kredim TC KİMLİK yazacak ve 3280’e mesaj atacaksınız. 5 dakika içinde sizlere kredi sonucu gelecektir. Kredi sonucu olumlu olan kişiler en yakın banka şubesinden kimlikleri ile onaylanan tutarda kredilerini kullanabilirler.

Ayrıca banka internet sitesi üzerinden de kredi başvuru formunu doldurmanız durumunda kredi verecektir. Kredi onayı cep telefonunuza gelecektir. Denizbank internet bankacılığını kullanıyorsanız ve bu bankadan hiç şubeye gitmeden kredinizi kullanabilirsiniz. Bunun için internet bankacılığı şifrenizin olması gerekmektedir.

TEB 55.000 TL Kredi Başvurusu

TEB üzerinden 55.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda şartlara uygun olursanız aynı gün banka şubelerinden kredi kullanımı yapılmaktadır. Size en yakın banka şubesine giderek gelir belgeniz, ikametgah belgeniz ve kimliğinizle başvurunuzu yapabilir ve sonucu hemen öğrenebilirsiniz. TEB ihtiyaç kredisi başvurusu ayrıca resmi internet sitesinden de yapılmaktadır. Bu bankanın dijital bankası olarak kurulan CepteTEB üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve 36 ay vadeye kadar online kredi kullanabilirsiniz. Bu bankalardan kredi alabilmeniz için kredi skorunuzun en az 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Kredi sonucu olumlu olmayanlar başvuru sonrasında olumsuz yanıt alacaklardır. Bu süreden sonra 30 gün içinde başvuru yapmayınız.