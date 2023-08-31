Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan “Emeklileri enflasyonu ezdirmeyeceğiz” diyerek yaptığı açıklamanın ardından bu kez başkan Binali Yıldırım'dan yeni bir mesaj geldi. Emekli maaşlarına yönelik yapılacak ek zam düzenlemesi ile ilgili tarih netleşmiş oldu.

SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı mensubu pek çok vatandaş bu haberi bekliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşına ek zam düzenlemesi ile ilgili şu açıklamada bulundu:

“MEMNUN EDECEK ADIMLAR ATACAĞIZ!”

“Memurlarla ilgili çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız yetkili sendikalarla sürdürüyor. Ay sonuna kadar devam edecektir. Nitekim ilk iki açıklama Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımlar atacağız” dedi.

“MECLİS AÇILIR AÇILMAZ…”

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrası en güncel paylaşım AK parti genel başkan vekilli Binali Yıldırım'dan geldi. Düzenleme için tarih verecek şu kritik açıklamada bulundu: “Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacaktır.”

“CUMHURBAŞKANIMIZ İPUÇLARINI VERDİ! CİDDİ BİR…”

Binali Yıldırım konuşmanın detaylarında “Ciddi bir iyileştirme yapılacak” diyerek 1 Ekim tarihi sonrasındaki düzenlemeye dikkat çekti ve şu kritik ifadeleri kullandı:

“Emekli maaşlarını 2.500 TL'den 7.500 TL'ye kadar çıkarmış olsak da yüksek enflasyon karşısında yetersiz kaldı. En düşük memur maaşı iki katına çıktı. Asgari ücret 11.400 TL oldu. Burada en düşük emekli maaşı alan vatandaşımız zayıf kaldı. Cumhurbaşkanımız ipuçlarını verdi. Benim edindiğim bilgilere göre meclis açılır açılmaz özellikle emekliler için 7.500 TL alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir iyileştirme yapılacaktır.”