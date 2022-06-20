Taliban'ın Seyahat Yasağından Feragat Süresi Dolmak Üzereyken Tehlikede Olan Nedir?

Üst düzey Taliban yetkililerini uzun süredir devam eden Birleşmiş Milletler seyahat yasağından ve ilgili yaptırımlardan muaf tutan bir feragat, hak gruplarının, grubun geçen yıl iktidara gelmesinden bu yana kadınlara uyguladığı baskıya dayanarak kısıtlamaların yeniden uygulanması gerektiğini söylemesiyle sona erecek .

ABD, önümüzdeki hafta BM Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından görüşüleceği bildirilen mevcut uzatma konusunda resmi bir duruş sergilemedi. Pazartesi günü resmen sona eriyor.

2019 yılında, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin emriyle Güvenlik Konseyi, 41 Taliban yetkilisine uygulanan uzun süredir devam eden seyahat yasağından ilk olarak 14 liderin “barış ve istikrar tartışmaları” için seyahat etmesine izin vermek için feragat etti. Bu, ABD ve Taliban yetkilileri arasında Doha, Katar'da yapılan ve Washington'un bu süreçte ABD personelinin saldırıya uğramayacağının garantisi karşılığında Afganistan'daki tüm askerleri ve müteahhitleri geri çekmeyi kabul ettiği Şubat 2020 anlaşmasıyla sonuçlanan müzakereler sırasında geldi.

2021 Eylül'ünde, Taliban'ın ülke çapında yıldırım hızında bir taramayla Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesinden kısa bir süre sonra , ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, muafiyetin ilk uzatılmasını talep etti. O sırada, BM'deki ABD misyonu Wall Street Journal'a, muafiyetin "Taliban ile ABD ve diğer uluslararası yetkililer arasındaki yüz yüze iletişimi kolaylaştırdığını ve onların davranışlarına ilişkin beklentilerimizi açıkça belirtmemize izin verdiğini" söyledi. Muafiyet en son Mart ayında 90 gün uzatılmıştı.

Foreign Policy dergisine göre, Biden yönetimindeki yetkililer nasıl devam edecekleri konusunda net bir şekilde bölünmüş durumdalar ve bazıları, feragatin Taliban ile diyaloğu sürdürmek için gerekli olduğunu savunuyor. Dergiye göre diğerleri, Taliban'ın insan hakları, özellikle kadın hakları konusunda geri adım atmasından ve kapsayıcı bir hükümet kurmadaki başarısızlıklarından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi .

Muafiyetin uzatılmasını destekleyenler arasında, BMGK üyesi ve Afgan dosyasında kalem sahibi olan Norveç yer alıyor, yani ülke ile ilgili müzakerelere ve kararların hazırlanmasına öncülük ediyor. Ocak ayında Oslo , ülkedeki insani krizi hafifletmeyi amaçlayan Taliban yetkilileri ve Afgan sivil toplumu da dahil olmak üzere Afganistan içi görüşmelere ev sahipliği yaptı.