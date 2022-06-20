Fransa Seçimleri: Macron Meclis Çoğunluğunu Kaybetti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni kurulan sol ittifakın önemli kazanımlarının ve aşırı sağın rekor galibiyetlerinin ardından yasama seçimlerinde Ulusal Meclis'in kontrolünü kaybetti.

Pazartesi günü erken saatlerde açıklanan sonuç, Fransız siyasetini kargaşaya sürükledi ve Macron diğer partilerle ittifaklar müzakere edemediği sürece felçli bir yasama meclisi olasılığını artırdı.

44 yaşındaki Macron, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline son vermede ve Avrupa Birliği'nde kilit bir devlet adamı olarak önemli bir rol oynamaya çalıştığı için iç sorunlardan rahatsız olma riskini de taşıyor.

Başkanın merkezci Topluluk koalisyonu, bir sonraki Ulusal Meclis'teki en büyük parti olmaya devam edecek. Ancak içişleri bakanlığının tam sonuçlarına göre 245 sandalyeyle, 577 üyeli mecliste çoğunluk için gereken 289 sandalyenin çok altında.

Geniş bir sol ittifak olan NUPES, solcu emektar Jean-Luc Melenchon'un arkasında birleşti, en önde gelen muhalefet grubu olarak belirlenirken, aşırı sağ lider Marine Le Pen'in Ulusal Ralli partisi on kat artış kaydetti ve gönderecek 89 milletvekili yeni meclise girdi.

Başbakan Elisabeth Borne televizyonda yaptığı açıklamada, "Bu durum, yüzleşmemiz gereken zorluklar göz önüne alındığında ülkemiz için bir risk teşkil ediyor" dedi. Çalışan bir çoğunluk oluşturmak için yarından itibaren çalışacağız” dedi.

Maliye Bakanı Bruno Le Maire, sonucu “demokratik bir şok” olarak nitelendirdi ve ülkenin yönetimine yardımcı olmak için tüm Avrupa yanlısı partilere ulaşma sözü verdi.

Sonuç, Macron'un aşırı sağı yenerek, yirmi yıldan uzun bir süre sonra ikinci bir dönem kazanan ilk Fransa cumhurbaşkanı olduğu Nisan ayındaki cumhurbaşkanlığı seçim zaferini ciddi şekilde lekeledi. Ayrıca, Macron'un vergi indirimleri, refah reformu ve emeklilik yaşının yükseltilmesi de dahil olmak üzere ikinci dönem gündemini yerine getirme yeteneği hakkında soruları gündeme getiriyor.

Po Politik Araştırmalar Merkezi'nde araştırmacı olan Bruno Cautres, “Bu, yenilmezlik imajı için bir dönüm noktası” dedi.

HEC Paris işletme okulunda Avrupa Birliği hukuku ve politikası profesörü Alberto Alemanno, partisinin en büyük parlamento grubu olarak kalması nedeniyle durumun Macron için oldukça “umutsuz” olmadığını söyledi.

“Ama kesinlikle bu bizi çok bölünmüş yeni bir senaryo ile bırakıyor. Bir yanda solda oldukça gevşek olan bu koalisyonun egemen olduğu parlamentoya sahibiz ve Fransız parlamentosunun bu olağanüstü rekor sayıdaki aşırı sağcı ve hayatını çok çok zorlaştıracak olan bu çok sağcı üyeler var dedi.

“Yani Macron için şu anda tek olasılık bir koalisyon hükümeti kurmak veya kurmaya çalışmak. Ve bu, kaçınılmaz olarak, cumhurbaşkanının yeniden seçimin Fransız seçmenlerine sunulduğu iddialı gündeminin şeklini değiştirme etkisine sahip olacak.”