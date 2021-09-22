Taliban'ın New York'ta Konuşma Girişimi BM Tarafını Ateşledi

Taliban, uluslararası meşruiyet için bir teklif olarak algılanan bu hafta New York'taki yıllık Genel Kurul toplantısında Birleşmiş Milletler'den elçilerinden birinin dünya liderlerine hitap etmesine izin vermesini istedi.

Taliban ayrıca nakit sıkıntısı çeken Afganistan için fon arıyor. Ülkenin önceki batı destekli hükümetinin dış rezervleri, ABD çekildikten sonra donmuştu. Bir dizi yaptırım da uygulandı. Taliban'ın dışişleri bakanı Amir Khan Muttaki, Pazartesi günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yazdığı bir mektupta BM Genel Kurulu'nda (UNGA) konuşma talebinde bulundu.

Çarşamba günü, Taliban'ın baş sözcüsü Zabiullah Mücahid'in yardımcısı Bilal Karimi, grubun mektubu gönderdiğini doğruladı. Bay Guterres'in sözcüsü Farhan Haq da mektubu Bay Muttaqi'den aldığını doğruladı.

İsyancı grup ayrıca Suhail Shaheen'i Afganistan'ın BM büyükelçisi olarak aday gösterdi. Bay Shaheen, grubun Doha merkezli sözcüsüdür.

Taliban ülkeyi ele geçirmeden önce Afganistan'ın BM elçisi Ghulam Isaczai idi. Ancak grup, artık ülkeyi temsil etmediğini iddia ediyor. Muttaqi'nin BM Genel Sekreteri'ne yazdığı mektup, Bay Isaczai'nin misyonunun "bittiğini" ve "artık Afganistan'ı temsil etmediğini" açıkça belirtmişti. Bir BM sözcüsüne göre, Taliban'ın BMGK toplantısına katılma talebi ABD, Çin ve Rusya dahil dokuz üye ülkeden oluşan bir kimlik komitesi tarafından değerlendiriliyor.

Bahamalar, Butan, Şili, Namibya, Sierra Leone ve İsveç diğer üyelerdir. Ancak üyelerin Pazartesi'den önce bir araya gelmeleri pek mümkün görünmüyor ve bu nedenle talebin kabul edilmesi pek mümkün görünmüyor. Katar hükümdarı Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani Salı günü BM toplantısı sırasında dünya liderlerine hitap etti ve onları Taliban ile meşgul olmaya çağırdı.

Onları boykot etmek sadece kutuplaşmaya ve tepkilere yol açarken diyalog verimli olabilir” dedi. BM daha önce Taliban'ın uluslararası tanınma arzusunun dünyanın kullanabileceği tek koz olduğunu söylemişti. Ancak güven komisyonu bir karar verene kadar Isaczai, Afganistan'ı BM'de temsil etmeye devam edecek ve 27 Eylül'de dünya liderlerine hitap etmesi planlanıyor.

Pakistan dışişleri bakanı Shah Mahmood Qureshi, Bay Shaheen'in adaylığıyla ilgili soruları gündeme getirdi. "Kimi temsil ediyor?" diye sordu Bay Qureshi. Taliban'ın 1996 ile 2001 yılları arasındaki daha önceki yönetimi sırasında, devirdikleri hükümetin elçisi, o zamanki itimat komitesi kararını ertelediği için BM temsilcisi olarak kaldı. Bu arada Taliban, BM ekonomik yaptırımlarına tabi olmaya devam ediyor. Grup, geçen ay BM'nin kadınların hükümete dahil edilmesi yönündeki taleplerini görmezden gelmişti.