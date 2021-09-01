Taliban Zafer Geçit Töreni Yaptı

BBC'ye verdiği demeçte, kadınların yeni hükümette bir rolü olabileceğini, ancak bakan olma ihtimallerinin düşük olduğunu söyledi.

AFP'ye göre militan grup, Afganistan'ın ikinci büyük şehri Kandahar'da ele geçirilen askeri teçhizattan oluşan bir geçit töreni düzenledi - AFP diyor ki:

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, milletvekillerine İngiltere'nin Afganistan'dan çekilmesiyle ilgili kanıtlar sunuyor.

Raab, istihbaratın Kabil'in "bu yıl düşmeyeceğini" öne sürdüğünü söyledi

İngiltere, orada kalan bir dizi İngiliz vatandaşı ve Afgan için güvenli geçiş sağlamak için Taliban ile görüşüyor.

ABD Başkanı Joe Biden, çekilmenin "diğer ülkeleri yeniden inşa etmek için büyük askeri operasyonlar çağını" sona erdirdiğini söyledi.

ABD'nin Afganistan'da "terk etmek veya tırmanmak" arasında bir seçimle karşı karşıya olduğunu ve tahliyenin "büyük bir başarı" olduğunu söyledi.

Brown Üniversitesi'ndeki Savaş Maliyetleri Projesi'nin güncellenmiş rakamlarına göre, 11 Eylül saldırılarından sonra ABD 2022'nin sonuna kadar Afganistan, Irak, Pakistan ve Suriye'de savaş yürütmek için 5,8 trilyon dolar harcamış olacak.

Savaşları finanse etmek için kullanılan borç faizini de içeren rakam, gaziler için sağlık hizmetlerinin 2050 yılına kadar 2,2 trilyon dolara ulaşmasıyla birlikte, önümüzdeki on yıllarda artmaya devam edecek.

Afganistan ve Irak'taki savaşlar, vergiler ve savaş bonoları yerine çoğunlukla borçlanma yoluyla finanse edildiğinden önceki savaşlardan farklıdır. Costs of War'ın eş direktörü Neta Crawford, "11 Eylül'den bu yana ABD'nin birçok savaşının ve terörle mücadele operasyonlarının geniş ve çeşitli sonuçlarını doğru bir şekilde hesaba katmamız kritik önem taşıyor" dedi.

Taliban'ın Katar'daki siyasi ofisinin başkan yardımcısı BBC Peştuca'ya bir röportaj verdi. Sher Abbas Stanekzai, önümüzdeki iki gün içinde bir Taliban hükümetinin ilan edilebileceğini ve kapsayıcı olacağını söyledi - kadınlar için daha düşük seviyelerde ama çok yüksek pozisyonlarda değil.

Ayrıca, son yirmi yılda hükümette görev yapanların dahil edilmeyeceğini söyledi. Kabil havaalanındaki son kaosun Amerikalıların yanlış yönetiminden kaynaklandığını ve onarımlar için şimdi 30 milyon dolara (22 milyon sterlin) ihtiyaç olduğunu söyledi. Havaalanının iki gün içinde operasyonlara yeniden başlamaya hazır olacağını da sözlerine ekledi. AFP'nin aktardığına göre, Çarşamba günü teknisyenleri taşıyan bir Katar uçağı Kabil'e indi.

BBC'nin uluslararası baş muhabiri Lyse Doucet ve ekibi, Taliban tarafından tam kontrol altına alınmasından kısa bir süre sonra Salı günü havaalanını ziyaret etti. BBC ekibi, ABD silahlarıyla donanmış ve şu anda arazide devriye gezen Amerikan üniformaları giyen seçkin Taliban birimlerinin yanı sıra, Amerikalılar tarafından birkaç saat önce terk edilen hangarlar ve ofisleri filme aldı.