Yapı Kredi Bankası 125.000 TL Kredi Kampanyası Başlattı, 18 ile 65 Yaş Arası Veriliyor

Yapı Kredi Bankası üzerinden 125 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 ile 65 yaş arasında olan kişilere 36 ay vadeye kadar 125.000 TL kredi imkanı sunuluyor. Sizlerde eğer Yapı Kredi bankası'ndan bu Kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız sms ile veya internet üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebilir acil ihtiyaçlarınız için 125.000 TL ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası üzerinden verilen 125.000 TL ihtiyaç kredilerinde banka bu limitte kredi onayı verdikten sonra diğer bankalardaki borçlarınızı da kapatmak isteyecektir. Bu şekilde Kredi başvurunuzu yaptıktan sonra diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı kapatarak tek bir bankada ödeme kolaylığı da sağlanmaktadır. 36 ay vadeli verilen 125.000 TL ihtiyaç kredilerinde banka ilk taksit ödemelerinde müşterilerine dilerse 3 ay erteleme imkanı da sunmaktadır.

Yapı Kredi Bankası üzerinden 125 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası üzerinden 125 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız bankanın uygulamış olduğu kredi politikalarına uygun bir müşteri olmanız gerekiyor. 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler en az 1200 ve üzerinde kredi notunun olması gerekmektedir. Bankalar üzerinden kredi kartı ve ihtiyaç kredisi daha önceden kullandıysanız bu ödemeleri de düzenli yaptıysanız banka kredi notunuz yüksek olacaktır. Yapı Kredi Bankası da yüksek kredi notu olan müşterilerine hızlı bir şekilde onay vermektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler sms ile hemen ne kadar kredi onayı aldıklarını görebilirler.

Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız bireysel yazın boşluk bırakın ve t.c. kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi de yazarak bu mesajı 4411 numarasına gönderin. Beş dakika içerisinde banka üzerinden kredi başvurusu yapmış olacak ve sonucunu da hemen 5 dakika içerisinde öğreneceksiniz.

Yapı Kredi Bankası üzerinden verilen bu krediler de banka düşük faiz oranları ile müşterilerine Kredi imkanı sunmaktadır. Yapı Kredi Bankası hesabınız varsa bankanın online ve müşteri hizmetleri üzerinden Kredi başvurunuzu şubelere gitmeden de yapabileceksiniz.