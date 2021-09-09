Taliban Yönetiminde Yeni Bir Düzen Başlıyor

Taliban lideri Molla Abdul Ghani Baradar yakın zamanda Kabil'e geldiğinde, hareketi silahlardan hükümete taşımak için bir liderlik oluşturma amaçlı görüşmelere başlamak için geldiğinde, "Afganistan'ın tüm halkını temsil eden kapsayıcı bir hükümet kurmak için çalışıyoruz" dedi. Bu ifadeler bir süredir Taliban'ın dilinden düşmüyor.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta aniden iktidara gelmesinden sonra başkentteki ilk basın toplantısında Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, "Barış içinde yaşamak istiyoruz" dedi. "Biz herhangi bir iç düşman ve herhangi bir dış düşman istemiyoruz."

Onları sözleriyle değil eylemleriyle yargılamak, Afganlar, yabancı hükümetler, insani yardım şefleri ve dünya çapındaki siyasi uzmanlar dahil olmak üzere hızla büyüyen bir Taliban gözlemcileri liginin mantrası haline geldi. Ama en çok Afganlar izliyor. Onlar zorunda.

Cesur protestocuların Kabil ve diğer şehirlerin sokaklarına cesur pankartlarla döküldüğü bir günde - Afgan kadınları haklarını, temsillerini ve toplumdaki rollerini talep etmekle suçlandı - yeni Taliban hükümeti açıldı.

Bu, medyadan anlayan Taliban'ın daha fazla kanıtı mıydı? Taliban'ın protestocuları dağıtmak için havaya silah ateşlediği, tüfek dipçikleri ve sopalar kullandığı haberlerini geçici olarak dünya manşetlerinden çıkardı.

Ancak bu kadar önemli, çok beklenen bir mesaj için sıradan bir basın toplantısı ortamında mütevazı bir törendi. Sosyal medyayı elektriklendirdi ve Taliban'ın vaatlerine sıkı sıkıya bağlı olanlara yürekten bir yumruk attı.

Kapsayıcı olmaktan uzak, sadece Taliban'a ait. Komisyonları, milletvekilleri ve mutlak güce sahip Emir Hibatullah Ahundzada ile Taliban hareketinin eski organigramı, her yerde aynı siyasi mimariye sahip bir kabineye nakledildi.

Kötülenmiş Ahlak ve Erdem Bakanlığı geri döndü; Kadın İşleri Bakanlığı çıktı. Yapısı ezici bir çoğunlukla Peştun kabilelerinden alınmıştır, her ikisi de Talib olan sadece bir Tacik ve bir Hazara vardır. Tek bir kadın bile yok, bakan yardımcısı pozisyonunda bile.

Bu, eski muhafızların ve yeni nesil mollaların ve askeri komutanların hükümeti: 1990'larda Taliban hüküm sürdüğünde sorumlu erkekler, geri dönen, sakalları çok daha hafif ve daha uzun; eski Guantanamo Körfezi mahkumları; ABD ve BM kara listelerinin mevcut üyeleri; son aylarda her cephede öne çıkan savaşta hırslı savaşçılar; Müzakere masalarının etrafında oturan ve yeni bir Taliban 2.0 vaadiyle bölgesel başkentleri dolaşan kendi kendine tarz barışçılar.