200'den Fazla Afgan Kadın Hakim 'Taliban Tarafından Öldürülme' Riskiyle Karşı Karşıya

Taliban, teröristler ve üst düzey El Kaide ajanları da dahil olmak üzere binlerce mahkumu serbest bıraktıktan sonra geldi. Kampanyacılar The Independent'a, yeni serbest bırakılan birçok suçluyu hapse göndermekten sorumlu yargıçların güvenlikleri için dehşete düştüklerini ve artık mahkumların özgür olduğunu söyledi.

Şu anda Afganistan'da saklanmakta olan Yargıç Raihana Attaee, Taliban'ın taşlaşmış olduğunu ya da kısa süre önce serbest bırakılan mahkumların onu bulurlarsa onu öldüreceğini söyledi. Daha önce ülkenin doğusundaki Nangarhar eyaletinde yaşayan 38 yaşındaki kişi kaçmak zorunda kaldı. Birkaç gün önce Taliban'ın birlikte kaldığı insanlara orada kadın yargıçların saklanıp saklanmadığını sormak için yoluna çıktığını söyledi.

The Independent'a konuşan Attaee, "Beni nasıl duyduklarını bilmiyorum" dedi. "Taliban beni bulursa öldürebilirler. Çok korkmuş hissediyorum. Taliban her yerde. Bazen komşulara geliyorlar ve hakimler veya ordu mensupları veya kadın gazeteciler gibi diğer kadın hükümet yetkilileri hakkında sorular soruyorlar.”

Bayan Attaee, geçen hafta, yaklaşık sekiz ay önce kovuşturduğu genç bir Taliban üyesi tarafından taciz edildiğini söyledi. Genç karısını öldürdüğünü iddia etti. Bayan Attaee şunları ekledi: “Ona çok kötü bir şekilde işkence etmişti. Yüzü siyahtı. Ölmüştü. Resmi görünce suçluyla konuştum ve 'Bunu neden kendi karına yaptın?' dedim.

“Mahkeme sonunda eşime yaptığımı hapisten çıkınca size de yapabilirim dedi. Ciddiye almadım ama şimdi Taliban iktidara geldi ve mahkumları serbest bıraktı, bu adam beni telefonla aradı. Beni bir haftadır arıyor ve birçok kez aradı.”

Ona, eskiden çalıştığı mahkeme aracılığıyla kişisel bilgilerinin izini sürdüğünü söylediğini söyledi. Yakın zamanda, gecenin bir yarısı yerel bölgesinden kaçmak zorunda kaldığında, onun bulmuş olabileceğinden korktuğu özel belgeleri geride bıraktı.

Bayan Attaee, "Mahkeme binasında yaşıyorduk" diye ekledi. "Sanırım belgelerimi buldu. Diyor ki: 'Artık çok güçlüyüm. Seni olduğun her yerde kolayca bulabilirim.'' Zamanının çoğunu evde geçirdiğini, ancak ara sıra dışarı çıkmaya cesaret ettiğinde, sokaktaki Taliban üyelerinin silahlarını ona doğrultup eve gitmesini söylediğini söyledi. Kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmak için yargıç olarak çalışan Bayan Attaee, bulunduğu ilde tek kadın yargıç olması nedeniyle tanınıyor.