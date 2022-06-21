Taliban Tarafından Beş İngiliz Vatandaşı Serbest Bırakıldı

Taliban ve İngiltere yetkilileri, Taliban'ın iki ülke arasında anlaşmaya varılmasının ardından Afganistan'da gözaltına alınan birkaç İngiliz vatandaşını serbest bıraktığını söyledi.

Taliban hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid Pazartesi günü yaptığı açıklamada, tutukluların Pazar günü Afgan ve İngiliz yetkililer arasında bir dizi görüşmenin ardından serbest bırakıldığını söyledi.

"Afgan halkının yasalarını ve geleneklerini ihlal ettikleri için yaklaşık altı ay önce tutuklanan çok sayıda İngiliz vatandaşı serbest bırakıldı" dedi.

Mücahit, Birleşik Krallık vatandaşlarının hangi yasaları çiğnediğini söylemedi veya neden gözaltına alındıklarını açıklamadı.

Açıklamada, hepsinin Afganistan yasalarına, Afgan halkının gelenek ve kültürüne saygı göstereceklerini ve bir daha ihlal etmeyeceklerini taahhüt ettikleri belirtildi.

Londra, beş İngiliz'in serbest bırakıldığını söyledi, ancak ne zaman ve hangi gerekçeyle tutuklandıklarına dair kimliklerini veya ayrıntılarını vermedi.

Dışişleri Bakanı Liz Truss Twitter'da "İngiltere'nin Afganistan'da gözaltına alınan 5 İngiliz uyruklunun serbest bırakılmasını sağlamasından memnunuz" dedi.

Yabancı Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) ayrı bir açıklamada, beşlinin “Birleşik Krallık hükümetinin Afganistan'daki çalışmalarında hiçbir rolü olmadığını ve Birleşik Krallık Hükümeti'nin seyahat tavsiyesine karşı Afganistan'a gittiğini söyledi. Bu bir hataydı.”

Afganistan ile uzun süredir ilişkisi olan bir gazeteci ve iş adamı olan Peter Jouvenal'in arkadaşları ve ailesi, serbest bırakılanlar arasında olduğunu söyledi.

12 Şubat'ta Londra hükümeti, bir dizi İngiliz vatandaşının gözaltına alındığını ve konuyu Taliban'la gündeme getirdiğini söyledi.

Aralarında geçen Aralık ayında durdurulan Jouvenal vardı.

Pazartesi günü yaptığı açıklamada, arkadaşları ve ailesi, Jouvenal'in altı aydan fazla bir süredir Taliban tarafından tutulduğunu söyledi.

“Onu serbest bırakma kampanyasını destekleyen binlerce kişiye minnettar olduklarını” söylediler.

Ayrıca serbest bırakılması için "yorulmadan çalışan" FCDO'ya da teşekkür ettiler.

Silahlı grup önceki gün, eski bir BBC muhabiri de dahil olmak üzere tutuklu bulunan iki denizaşırı gazeteciyi serbest bırakmıştı.

FCDO, son açıklamasında şunları ekledi: "İngiliz vatandaşlarının aileleri adına, Afgan kültürünün, geleneklerinin veya yasalarının ihlalinden dolayı özür diliyor ve gelecekteki iyi davranışa dair güvence veriyoruz.

"İngiltere hükümeti bu olaydan pişmanlık duyuyor."