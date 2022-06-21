ABD Başkanı Biden, Gaz Vergisi Tatilini Düşünüyor

Amerikan Otomobil Birliği'ne (AAA) göre, ABD'de şu anda ortalama 4,98 dolar (litre başına 1,32 dolar) olan benzin veya gaz fiyatlarındaki artış karşısında, ABD Başkanı Joe Biden federal bir tatil düzenleyebileceğini söyledi.

Biden'ın Pazartesi günü düşündüğünü söylediği bu verginin geçici olarak askıya alınması veya azaltılması, ABD'li sürücülerin galon başına yaklaşık 18,4 sent tasarruf etmesini sağlayabilir.

Biden, Delaware'deki tatil evinin yakınında sahilde yürüyüşe çıktıktan sonra gazetecilere verdiği demeçte, "Evet, düşünüyorum" dedi. "Verilere dayalı bir karar vermeyi umuyorum - hafta sonuna kadar arıyorum."

Rusya'nın bu yılın başlarında Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana petrol fiyatları fırladı ve eleştirmenler, petrol şirketlerinin hızla artan kârlarını artırmak için fiyatları yüksek tuttuğunu söylediler.

Başkan Biden bu iddiayı kendisi yaptı ve ekibinin üyelerinin bu hafta yükselen fiyatları görüşmek üzere birkaç petrol şirketinin liderleriyle bir araya geleceğini söyledi. Biden, "Neden daha fazla petrol rafine etmediklerine dair bir açıklama istiyorum" dedi.

Nisan 2022'de yapılan bir Ipsos anketine göre, ankete katılanların yarısı yüksek gaz fiyatlarının mali sıkıntıya yol açtığını söyledi. Ankete katılanlar, yüksek fiyatlar için öncelikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve petrol şirketlerini suçladı.

Associated Press'e göre, Biden yönetimi etanol harmanlamasını hızlandırdı , ABD stratejik rezervlerinden petrol çıkardı ve petrol rafinerilerini rafinaj kapasitelerini artırmaya çağırdı. Biden, Suudi Arabistan gibi ülkeleri üretimi artırmaya çağırdı ve Haziran başında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üretimde bir artış açıkladı.

Ancak bu tür çabalar henüz gaz fiyatlarını düşürmeyi başaramadı. Biden teklifi yerine getirirse, Amerikalılar benzin üzerindeki vergilerin geçici olarak düşürülmesini veya askıya alınmasını görebilir, bu da otoyol inşaatı ve bakımı gibi şeylerin ödenmesine yardımcı olur.

Connecticut, Georgia ve Maryland gibi ABD eyaletleri şimdiden kendi petrol vergisi tatillerini yayınladılar. Ekonomik bir tahmin aracı olan Penn Wharton Bütçe Modeli, tüketicilerin bu tatillerden birincil yararlanıcılar olduğunu söyledi, ancak fiyat indirimlerinin “genellikle tüm tatil boyunca sürdürülmediği” konusunda uyardı. Bütçe Modeline göre 20 eyalet daha benzer adımları düşünüyor. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen de gaz vergisi tatiline açık olduğunu kaydetti.

ABD Federal Rezervi yakın zamanda faiz oranlarını bir puanın dörtte üçü kadar artırdı, bu yaklaşık 30 yılın en dik oranıydı ve yakın gelecekte daha fazla artışın kurulabileceğini öne sürdü.