Taliban Kısıtlamaları Arttıkça Afgan Kadın Gazeteciler Meydan Okuyor

Mahira* Afgan televizyonunda tanıdık bir yüz haline geldi, çünkü izleyiciler her gece haberleri sunmasını izlemek için ayarlıyorlar. Son zamanlardaki en çalkantılı olaylar sırasında bile, 27 yaşındaki gazeteci, Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi hakkında haber yaparken sakin ve sakin kaldı.

Cumartesi günü, Mahira ekranda göründü, ancak kadın haber spikerlerine canlı yayındayken yüzlerini örtmelerini emreden bir Taliban kararnamesinin ardından yüzü siyah bir maskeyle kaplandı.

"[Cumartesi] hayatımın en zor günlerinden biriydi. Sanki canlı canlı gömülmüşüz gibi hissettirdiler," dedi Mahira El Cezire'ye. "İnsan olmadığımı hissettim. Büyük bir suç işlemiş gibi hissediyorum, bu yüzden Tanrı beni Afganistan'da bir kadın yaptı, "dedi El Cezire'ye gözyaşlarına boğularak.

"Dünyadaki hangi yasa kadınların televizyonda yüzlerini örtmelerini gerektiriyor? [Diğer] İslam ülkelerinde bile, kadın haber spikerleri veya sunucular maske takmıyor" dedi ve öfke sesinde belirgindi.

23 yaşındaki TV sunucusu Sosan*, Mahira'nın öfkesini paylaştı. 2019 yılında, ülkenin genişliğinden ve genişliğinden haber yaparken izlediği cesur Afgan kadın muhabirlerin ayak izlerini takip etme umuduyla medyada çalışmaya başladı.

"Çok şey başarmıştık ve her sektörde kadınların artan varlığıyla sağlam bir özgür medyaya sahiptik. Ama şimdi nerede olduğumuza bakın... Ne giyeceğimi veya hangi konularda haber yapacağımı bile seçemediğim bir ülkede" dedi El Cezire'ye, gazetecilerin haber yayınlamadan önce Taliban'ın onayını almasını gerektiren "gazeteciler için 11 kural" ın daha önceki bir kararnamesine atıfta bulundu.

Taliban'ın Perşembe günü açıklanan fermanı, birçok kişi tarafından kadın özgürlükleri üzerindeki artan kısıtlamaların ve Taliban'ın 1996'dan 2001'e kadar Afganistan'da iktidarda olduğu önceki dönemin baskıcı yönetimine geri dönüşün en son işareti olarak görülüyor.

Bu ayın başlarında Taliban, kamusal alanlarda yüz peçesi takmayı zorunlu kılan bir kararname çıkardı. Ayrıca, kadınların mahrem (erkek vasi) olmadan 72 km'den (45 mil) fazla seyahat etmelerini yasakladılar ve kızların altıncı sınıftan sonra okula gitmelerini engellediler.

İnsan hakları aktivistleri, Taliban'ın artan kısıtlamalarının kadınları kamusal yaşamdan uzaklaştırmayı amaçladığını ve yüz örtüleriyle ilgili en son kararnameyi uygulamak niyetinde olduklarının açık olduğunu söylüyor.

"Televizyondaki kadın gazeteciler oldukça görünür. Onların devam eden varlığı, Taliban'ın kadın haklarına yönelik saldırılarının derinleşmesinin ortasında, kız çocuklarına ve kadınlara, bazı kadınların hala işlerini yapabildikleri, önemli roller üstlenebildikleri, halka açık yerlerde görünebildikleri konusunda küçük bir güvence verdi." dedi.

Taliban, bu kadınların kamusal alanda tam anlamıyla görülmesini engelleyerek, Afgan kadınlarını kamusal yaşamdan tamamen silme hedefine doğru büyük bir adım daha attı" dedi.

Erdemin Yayılması ve Kötülüğün Önlenmesi Bakanlığı, El Cezire'nin yorum talebine cevap vermedi.

'İstifa edemem'

Son raporlara göre, Taliban yönetimi altında cinsiyete dayalı ayrımcılığın artması, birçok kadını Afgan medyasından çıkmaya zorladı.

Afgan Ulusal Gazeteciler Birliği tarafından Mart ayında yayınlanan bir anket, Afgan kadın gazetecilerin yüzde 79'unun Taliban yönetimi altında, Taliban yetkilileri tarafından fiziksel ve sözlü tehditler ve taciz de dahil olmak üzere hakarete uğradıklarını ve tehdit edildiklerini söyledi. Bu arada, ankete katılan Afgan kadın gazetecilerin yüzde 60'ı, Taliban'ın Ağustos ayında yönetimi ele geçirmesinden bu yana işlerini kaybettiklerini söyledi.

Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden hemen sonra Sınır Tanımayan Gazeteciler tarafından yapılan bir anket, Kabil'de medyada 100'den az kadının çalışmaya devam ettiğini ortaya koydu.

"En büyük medya kuruluşlarının ve basın gruplarının sekizinde çalışan 510 kadından sadece 76'sı (39 gazeteci dahil) şu anda çalışıyor" diyen gazete, "kadın gazetecilerin başkentten kaybolma sürecinde" olduğu uyarısında bulundu.