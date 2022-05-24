AB ve NATO Liderleri Moskova'yı Davos'ta Kınadı

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda, Avrupa Birliği ve NATO liderleri Rusya'yı eleştirdi ve ülkeleri Moskova ile ticaretten çekilmeye çağırdı.

Kiev, müttefiklerine daha ağır silahlar çağrısında bulundu ve Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde "acımasız" bir savaş konusunda uyardı.

Ukraynalı bir yetkili, Ukrayna'nın harap olmuş güneydoğu liman kenti Mariupol'da molozları kazan kurtarma görevlilerinin 200 ceset bulduğunu söyledi.

Hindistan, Quad ülkelerinin Ukrayna konusundaki tutumunu anladığını söyledi

Hindistan dışişleri bakanı, Quad grup ülkelerinin diğer üyelerinin liderlerinin Tokyo'da bir araya geldiklerinde Rusya konusundaki tutumunu anladıklarını söyledi.

Vinay Mohan Kwatra Japonya'nın başkentinde gazetecilere verdiği demeçte, "Hindistan'ın Ukrayna konusunda aldığı pozisyonun genel ve iyi bir takdiri vardı" dedi.

Kwatra Hindistan'ın düşmanlıklara, diplomasiye ve krizi çözmek için diyaloğa derhal son verilmesini istediğini söyledi. Hindistan, ABD, Japonya ve Avustralya'yı da içeren Quad'ın Rusya'nın eylemlerini kınamayan tek üyesidir.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olmasını engelleyecek mi?

İsveç ve Finlandiya, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın harekete karşı olduğunu açıkça belirtmesiyle NATO üyeliği başvuru süreçlerine bu ayın başlarında başladı.

Ankara, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı şiddetlenirken NATO'nun genişlemesini destekleyen ittifakın diğer üye ülkeleriyle adım atmıyor.

Nihayetinde, 30 üyenin tümü, Washington liderliğindeki gruba katılmak istiyorlarsa, tarihsel olarak tarafsız İskandinav ülkeleri lehine oybirliğiyle oy kullanmalıdır, böylece Türkiye - teoride - bir başvuruyu engelleyebilir.

Güney Afrika ziyaretinde Alman Scholz, savaş konusunda Rusya'nın yanında yer almanın 'kabul edilemez' olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Güney Afrika'ya yaptığı bir ziyaret sırasında, bazı ülkelerin Ukrayna'daki saldırısı konusunda Rusya'nın yanında yer almasının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

"Rusya'nın yanında oy kullanan bazı ülkeler var. Bunu kabul edemem ve kabul edilemez, "dedi Scholz, Pretoria'da Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile ortak bir basın toplantısında.

Güney Afrika, Mart ayında Rusya'yı Ukrayna'yı işgali nedeniyle kınayan bir BM kararından kaçındı ve Ramaphosa, Kremlin'in saldırıyı başlatmasından önce Moskova'nın doğuya doğru genişlemesi konusundaki uyarılarını dikkate almamakla NATO'yu suçladı.

Avrupa'nın Ukrayna'nın gıda ihracatı konusunda Rusya ile görüşmelere ihtiyacı var

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın küresel bir gıda krizini önlemek için Ukrayna dışına buğday ve diğer gıda arzı ihracatını canlandırma olasılığı konusunda Rusya ile görüşmeler yapması gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantısında Reuters haber ajansına verdiği demeçte, "Rusya yüzünden insanların dünyada açlıktan ölmesi Rusya'nın çıkarına olamaz" dedi.

Bu nedenle, her şeyden önce Rusya ile diyaloğa bakmamız gerektiğini, bu buğdayın Ukrayna'dan çıkması konusunda bir anlaşma olup olmadığına bakmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.