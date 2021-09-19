Taliban, Kadın Bakanlığının Adını 'Erdem Teşviki ve Ahlaksızlığı Önleme' Bölümü Olarak Değiştirdi

Kabil sakinleri, videoların bakanlığın eski kadın çalışanlarının binada kilitli olduğunu gösterdiği için, Taliban'ın ülkenin kadın bakanlığını grubun ahlaki polisi olarak bilinen bir ofisle değiştirdiğini söyledi.

Kabil'deki işçiler Cuma günü, kadın bakanlığı binasındaki tabelanın yerine Dari ve Arapça karışımı bir yazıyla “Dua ve Rehberlik ve Faziletin Teşviki ve Kötülüğün Önlenmesi Bakanlıkları” yazan yeni bir tabelayla fotoğraflandı.

Afgan başkenti sakinleri The Independent'a binanın adının değiştirildiğini doğrularken, bakanlık dışında çekilen videolarda kadın çalışanların birkaç haftadır işe gelip evlerine dönmelerinin söylenmesi için çalıştıklarını gösterdiği görülüyor.

Geçen ay Afganistan'da iktidara gelen Taliban, 10 gün önce kabinesini açıkladı ve kabinesinde “erdemlerin teşviki ve kötülüğün önlenmesi” için bir bakan vekili de yer aldı. Tamamı erkeklerden oluşan kabinede bir kadın bakandan bahsetmediler, ancak grup, bakanlığın dağıtıldığını doğrulamadı.

Independent, yorum için Taliban sözcüsüne ulaştı, ancak yanıt alamadı.

İnternette paylaşılan videolarda, kadın bakanlığı binasının kapısındaki kadınlar, perşembe günü sokağa çıktıklarını söyledi.

Raporlara göre kadınlardan biri, "Ailemin tek geçimini sağlayan kişi benim" dedi. “Bakanlık olmayınca Afgan kadın ne yapsın?”

Eski yönetim ABD ve diğer yabancı birliklerin kaotik bir şekilde geri çekilmesinin ortasında çökerken, Taliban geçen ay savaşın harap ettiği ülkede yıldırım gibi bir ilerlemeyle iktidara geldi.

Taliban en son 1996-2001 yılları arasında iktidardaydı ve kızların okula gitmesini, kadınların ise çalışmasını veya yüksek öğrenime başlamasını yasakladı.

Bu dönemde, erdemin teşviki ve ahlaksızlığın önlenmesi bakanlığı, grubun ahlaki polisi olarak tanındı ve katı bir kıyafet kuralı ve ihlal ettiği düşünülenlerin halka açık infazı ve kırbaçlanmasını içeren Şeriat'ın acımasız yorumunu uyguladı.

Üst düzey bir Taliban lideri bu haftanın başlarında kadınların hükümet bakanlıklarında erkeklerle çalışmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Taliban'ın eğitim bakanlığı daha sonra, Facebook'ta altı ila 12 (11 ila 18 yaş) arasındaki tüm erkek öğrencilere ve erkek öğretmenlere Afganistan genelinde derslere devam etmelerini emreden bir açıklama yayınladıktan sonra kadınların da okula gitmelerinin yasaklanacağı endişelerine yol açtı.

Cuma günü yayınlanan mektupta o yaştaki kızlardan söz edilmedi ve rehberlik eksikliği, Taliban'ın bir kez daha kızlara ve kadınlara kısıtlamalar getirebileceği endişelerini artırdı.

Geçen ay ülkenin kontrolünü ele geçirmesinden bu yana, Taliban, bir ila altıncı sınıflardaki (6 ila 12 yaş arası) kızların derslere devam etmelerine izin verdi. 1990'larda Afganistan'ı daha önce yönettiklerinde, Taliban kızların ve kadınların okula gitmesini ve çalışmasını yasakladı.

Bazı illerde, sağlık dairelerinde, hastanelerde ve eğitimde çalışanlar dışında, kadınların işlerine devam etmelerine hâlâ izin verilmemektedir.