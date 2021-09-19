Fransa, Denizaltı Anlaşmasını Protesto Etmek İçin ABD ve Avustralya Büyükelçilerini Geri Çağırdı

Fransa, milyarlarca dolarlık bir denizaltı anlaşmasından çekilmeyi protesto etmek için ABD ve Avustralya'daki büyükelçilerini geri çağırdı.

Karar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından alındı.

Fransa dışişleri bakanı Jean-Yves Le Drian, Cuma gecesi diplomatik hareketin Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebiyle geldiğini söyleyerek duyurdu. Bunun Fransa'nın ABD elçisini ilk kez geri çağırdığına inanılıyor.

Uzun süredir devam eden müttefikleri ABD ve Fransa arasındaki diplomatik ilişkiler, bu hafta başlarında Avustralya'nın Fransa'nın savunma denizaltılarını tedarik etmesi için bir sözleşmeden çekileceğini açıklamasının ardından darmadağın oldu.

ABD başkanı Joe Biden Çarşamba günü ABD, İngiltere ve Avustralya arasında Avustralya için nükleer enerjili denizaltılar inşa etmek için uzun vadeli bir anlaşmayı içeren yeni bir anlaşmayı duyurdu - Bay Le Drian'ın Fransa için "arkadan bıçaklama" dediği bir anlaşma .

Fransa'nın büyükelçisi Philippe Etienne'in ABD'ye geri çağrılmasına ilişkin kararını açıklayan Bay Le Drian, "duyuruların olağanüstü ciddiyetine" atıfta bulundu. Fransa'nın Canberra Büyükelçisi Jean-Pierre Thebault'u geri çağıracağını da söyledi.

Fransa, Bay Le Drian'ın "kabul edilemez davranış" olarak nitelendirdiği 90 milyar dolarlık denizaltı sözleşmesinin iptali konusunda kendisine yeterli uyarı verilmediğini söyledi. Ancak Avustralya başbakanı Scott Morrison, Haziran ayında Macron'u anlaşmanın gecikmeler ve bütçe sorunları nedeniyle çökme riski altında olduğu konusunda uyardığını iddia etti.

Anlaşmanın açıklanmasından bu yana, Fransa'nın Washington büyükelçiliğinde ABD-Fransız ilişkisini kutlamak için planlanan bir galayı iptal etmesiyle acı diplomatik tartışma dramatik bir şekilde tırmandı.

ABD dışişleri bakanı Antony Blinken, tansiyonu azaltmak için tasarlanmış gibi görünen yorumlarında Perşembe günü şunları söyledi: Bunu yapmaya devam edeceğiz. Bu ilişkiye, bu ortaklığa temel bir değer veriyoruz.”

Özellikle Fransa, bu konuda ve daha pek çok konuda hayati bir ortaktır” dedi.

Avustralya, Fransa'nın büyükelçisini geri çağırma kararından pişmanlık duyduğunu söyledi. Dışişleri bakanlığından bir sözcü yaptığı açıklamada, "Fransa'nın Avustralya büyükelçisini geri çağırma kararını üzüntüyle not ediyoruz" dedi. "Avustralya, Fransa ile olan ilişkisine değer veriyor... Ortak değerlere dayalı, ortak çıkarlarımız olan birçok konuda Fransa ile yeniden ilişki kurmayı dört gözle bekliyoruz."