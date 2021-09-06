Taliban, Afgan Vadisi'nin Kontrolünü Ele Geçirdi

Bir sözcü Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, vadi "bugün tamamen temizlendi" dedi.

Sosyal medyadaki fotoğraflar, eyalet valisinin yerleşkesinin kapısının önünde Taliban savaşçılarını gösteriyor. Ancak Taliban yönetimine direnen savaşçılar, Taliban iddialarına karşı çıktılar ve savaşın devam ettiğini söylediler. Daha Pazar günü liderleri Ahmed Mesud barış görüşmelerine açık olduğunu söylemişti. Taliban, Batı destekli hükümetin çöküşünün ardından üç hafta önce Afganistan'ın geri kalanını kontrol altına aldı. Yakında hükümetlerinde kimlerin olacağını açıklamaları bekleniyor.

Times'ın savaş muhabiri Anthony Loyd, BBC'ye vadideki Taliban yönetimine karşı son direnişin fiilen düştüğünü söyledi.

Vadi'ye doğru ilerlerken Taliban savaşçılarını takip eden Bay Loyd, BBC'nin World at One programına yaptığı açıklamada, militanların 0 kontrole sahip olmadıklarını ve bazı direniş savaşçılarının daha dağlık bölgelerde kaldığının anlaşıldığını söyledi. Onlara karşı direnişin arkası kırıldı” dedi.

Direniş lideri Ahmed Mesud'un "ulusal ayaklanma" çağrılarına rağmen, Taliban yönetimine karşı daha fazla meydan okumanın ortaya çıkmasını beklemediğini de sözlerine ekledi.

“Bir iç savaş olacağını düşünmüyorum ve Taliban'a karşı ulusal bir ayaklanma olacağını düşünmüyorum. Sanırım Taliban'ın iktidara gelmesinden hoşlanmayabilecek, ancak bu aşamada silah almayacak olan şok olmuş ve bitkin bir ülkeyle karşı karşıyayız."

Onların yönetimine karşı son direnişin yenilgisiyle Bay Loyd, Taliban'ın önümüzdeki günlerde hükümetinin kurulduğunu açıklamasını beklediğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Afganistan açıklaması yaptı

Boris Johnson Afganistan hakkında bir açıklama yaptı. Havaalanı dışında en az 170 kişinin ölümüne neden olan ölümcül bir intihar saldırısına rağmen devam eden Kabil'den tahliye çabalarına övgüde bulundu. İngiltere hükümetinin ordu gazileri için 3 milyon sterlin (4 milyon dolar) ruh sağlığı desteği ve askeri yardım kuruluşlarına 5 milyon sterlin teklif ettiğini söyledi. Ayrıca İngiltere'nin İngiltere'ye gelen Afganları destekleme taahhüdünü tekrarladı.

Taliban konusunda ise ülkeyi terk etmek isteyen insanlar için güvenli geçiş ve insan haklarını savunma konusunda ısrar edeceğini söyledi. "Taliban'ı sözleriyle değil eylemleriyle yargılayacağız" dedi. Ayrıca Batı'nın Afganistan'daki rekorunu da savundu ve İngiltere'nin Afgan kızlarının okula devam edebilmelerini sağlamaya yardımcı olduğunu ve 20 yıl boyunca Afganistan'dan gelen terörist saldırıları önlediğini söyledi.