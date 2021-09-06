Engin Akyürek’ten Yeni Dizi Müjdesi!

Başarılı oyuncu Engin Akyürek, son zamanlarda rol aldığı projeler ve sergilediği oyunculuk performansı ile adından söz ettirmeye ve seyirci kitlesi ile televizyon ekranlarında buluşmaya devam ediyor. Dizi dünyasının en yakışıklı jönleri arasında bulunan ünlü oyuncu Engin Akyürek, son olarak Sefirin Kızı isimli televizyon dizisi projesinde Neslihan Atagül ile partner olmuş ve büyük başarılara imza atmıştı.

Star TV ekranlarında sevenleri ve hayranları ile buluşan başarılı oyuncu Akyürek, daha sonra Netflix için çekilmekte olan Yolun Açık Olsun filminin çekimlerine başlamış ve magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı. Yolun Açık Olsun filmi sonrasında ise bu defa farklı bir proje için sete çıkacak olan Akyürek, çok sayıda proje ile ilgilenmekte.

2004 senesinde Türkiye'nin Yıldızları dizisinde birinci olan başarılı isim Engin Akyürek, projelerinin seçerken oldukça titiz davranıyor. Birinci olması ardından 17 senede yalnızca 7 tane dizide rol alan ünlü oyuncu, son aylarda çalışmalarına hız kazandırdı ve dikkatleri üzerinde topladı. 2017 senesinde seyirci kitlesi ile buluşan Ölene Kadar isimli dizide rol alan ünlü oyuncu, 2 sene sonra ekranlara dönme kararı almıştı.

2017 senesinde yayınlanan Ölene Kadar isimli sonrasında Sefirin Kızı projesinde Sancar Efe karakterine hayat veren ünlü isim, bu sıralarda setten sete koşuyor. Neslihan Atagül ile birlikte rol aldığı Sefirin Kızı dizisinin final yapması sonrasında kayıplara karışan oyuncu, yaz başında bir film projesinde yer aldığını bildirmişti.

Yetenekli oyuncu Yolun Açık 0lsun isimli film projesinde kendisi gibi oyuncu olan Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaşmış ve adından söz ettirmişti. Film çekimlerinin tamamlanması sonrasında yeni bir projeye imza atan ünlü isim bu defa Kaçış isimli yeni bir dizide rol alacağını duyurdu. Dijital kanalda yayınlanacak olan Kaçış isimli dizinin 8 bölümlük olacağı bilgisine ulaşılırken dizinin diğer oyuncularının ve konusunun ise henüz açıklanmadığı bilgisine ulaşıldı