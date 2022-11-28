İlaç gibi gelecek! Aylık 2280 lira taksitle ev sahibi olma fırsatı! Detaylar az önce resmen duyuruldu

Detaylar az önce resmen duyuruldu. Aylık 2280 lira taksitle ev sahibi olma fırsatı! Konut fiyatlarının arttığı bu günlerde insanların kendi evlerine uygun fiyatlarla sahip olabilmesi için devlet düğmeye bastı. TOKİ birçok farklı ilde konut projeleri yapmaya başlayacak. Bu projenin en büyük konut projesi olacağı iddia ediliyor. Herkesin kendi ihtiyacına göre ev bulabilmesi içinde projelerde 2+1, 3+1 gibi farklı genişliklerde evler bulunacak.

Yeni Projeler Yolda

Yapılan konut projelerinin çok daha fazla ile yayılması planlanıyor. Henüz fiyatları net bir şekilde belli olmasa da ev fiyatlarının piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda tutulabilmesi için maliyet fiyatları üzerinden indirime gidildiği gelen haberler arasında. 2+1 boyutlarında evlerin fiyatının 600.000 TL bandında, 3+1 evlerin ise 800.000 TL bandından tutulacağı düşünülüyor.

Evlerin vade sürelerinin ise 240 ay gibi uzun zaman aralığına bölüneceği söyleniyor. Bu bilgiler ışığında kişilerin 2+1 evler için atlık 2.000 TL, 3+1 evler içinse aylık 3,000 TL civarında para ödemesi gerekeceği düşünülüyor.

Gelen bu bilgiler birçok ev almak için bekleyen birçok kişiyi sevindirdi. Yapılan projelere katılımın yüksek olacağı düşünülüyor. Düşük ödeme seçeneklerinin bulunması sebebiyle ev sahibi olmak isteyenler bu projelerin detaylarını sabırsızlıkla bekliyor.

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