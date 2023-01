Taksimetreler Güncellendi Plaka Ücretleri de Arttı! Geçtiğimiz gün UKOME ulaşıma yönelik yeni zamlı rakamları açıklamıştır. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde toplu ulaşımda kullanılan metro, tramvay ve metrobüs gibi hem öğrencilerin hem öğretmenlerin hem de vatandaşların faydalandığı ulaşım kaynaklarına yönelik zam herkesi şaşırttı. Toplu ulaşımı uygulanan zam sonrası taksi fiyatlarında da yükseliş UKOME kararı ile duyuruldu. Taksilerin indi-bindi ücretinde yaşanan artış sonrasında taksi plakalarının satışında da büyük bir yükseliş yaşandı.

Kiralama bedellerindeki artış da gözlerden kaçmadı. UKOME toplantısı sonrasında taksimetresini güncellemek isteyen vatandaşlar kurumların önlerine doldurdu. Yılbaşından sonra yapılacak yükseliş ile taksi plakası kiralamak isteyen bir kişi aylık 16.000 TL ödeyecek.

Taksi plakaları ise 6 milyonu aşmış durumda. İstanbul büyükşehir belediyesi UKOME toplantısı kararlarını açıkladı.

Taksi Plaka Satış Rakamı Ne Kadar Oldu?

Taksilerin açılış ücreti 9.80 TL iken 12.65 TL’ye yükseldi. Bu kısa mesafede 40 TL'yi görüyor. Taksi mesafe ücreti kilometre başına 8.51 TL oldu. Zam kararı öncesinde plaka satışı 5 milyon 330 bin TL iken karar sonrası 6 milyon 350 bin TL'ye ulaştı. Plakalının kiralanma bedeli aylık 12.000 TL iken 16.000 TL'ye yükseldi. Öte yandan açıklanan bu rakamlar az geliyor. Taksi plakası sahibi olan Zülfikar Aslan: “Bu rakam yeterli değil şu anda ancak bir daire alınabilir. Plakamı ilk aldığımda 10 daire alabiliyordu. Şu anki değerlerle tek daire bile zor alınamıyor” dedi.

Vatandaş Zammı Nasıl Karşıladı!

O dönemlerde şu an bir ekmeğin fiyatı 1,5 TL idi. Şu an ise 5 TL, diyerek bir karşılaştırma da yaptı. Taksi plakası sahibi olan bir başka şahıs: “Yeni gelen tarife zam mı az ancak dedi sanki bedavaya insan taşıyoruz. Şu an bir kahve içildiğinde bile 35 TL ödeniyor” diyerek kendini savundu.

Bir başka çalışan ise “Taksi plakası kiralayarak hizmeti sunduğunu kiralamanın şu an için çok mantıklı olduğunu ifade etti. Kiracıyım ve 12.500 TL ödemekteyim. Sözleşmesi bitenler ise 17 bin TL ödemek zorunda. Şu anki kazanç ile bu paraları karşılayabilmek mümkün değil. Kira ödemesi yaparken oldukça zorlanmaktayız” dedi.