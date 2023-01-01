Sağlık Bakanlığı Kura Sonuçları Açıklandı!

Sağlık Bakanlığı duyurdu. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden Sağlık Bakanlığı'nda çalışmak isteyen kişilerin yaptıkları başvuruların sonuçları açıklandı. Kura sonuçlarına yönelik liste nereden ulaşılabilir ve sorgulama nereden yapılabilir? Araştırılma devam ediyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımına yönelik yeni yıla giriş yapmadan kura sonuçlarının listesini açıkladı. Başvuru sürecine yönelik başvurular tamamlandı, dendi. Sürekli işçi alımı kapsamında asil ve yedek adaylar sınavsız olarak noter kurası ile belirlenmiş oldu.

Sağlık Bakanlığı Personel Unvanları

Kura kapsamında 28 Aralık tarihinde başlatılan süreç 29 Aralık akşamı sona erdi. Dün tam liste açıklandı. 11.317 kişinin işe alınma için kura sonuçları online ortamdan öğrenilebiliyor. Sağlık Bakanlığının 10.000'i aşkın işçiye kadrosuna dahil ettiği görevli sayısı ve kadro birimi tek tek paylaşıldı. Belirli unvanlara yönelik işçi alımı yapıldı.

Bunlar arasında temizlik görevlisi pozisyonunda 5.080 kişi, Koruma ve güvenlik hizmetleri pozisyonunda 3.559 kişi, Klinik destek elemanı 791 kişi, Hasta karşılama görevlisi 604 kişi, Elektrikçi 275 kişi, Marangoz 121 kişi, Boyacı 188 kişi, Isıtma Sıhhiye tesisatçı 284 kişi, Biyomedikal cihaz servis destek elemanı 154 kişi, Bilgisayar bakım onarım ve kurulum elemanı 261 kişi.

Sağlık Bakanlığı Kura Sonucu Nasıl Öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı tarafından işçi alımına yönelik kura sonuçlarını öğrenmek isteyenler herhangi bir kuruma gitmeden online ortamdan inceleme yapabiliyor. Bunun için Genel Müdürlüğün resmi internet sitesi olan yhgm.salik.gov.tr internet adresine ulaşım sağlanabilir. Nitelikleri karşılayanlar dışında şartları uyum sağlamamış olanlar ya da kurumu yanıltıcı beyanda bulunanların işlemleri yapılmayacaktır, ibaresinin de altı çizildi. Eğer farkında olunmadan atama işlemi gerçekleşir fakat arka planda yanıltıcı ve yalan bilgiler verdiği fark edilirse atama iptal edilecektir. Yerleşilen kadrolara yönelik nitelikleri taşıyan her bir eleman kura sonucunda ismini gördüğünde belki teslim süreci için takip etmesi gerekecektir. Belgelerini belirlenmiş süre içerisinde teslim eden tüm adaylar kadrolu pozisyonda görevine başlayabilecektir.

28 Aralık Çarşamba günü itibarıyla çekilişi yapan yapılan iller tek tek duyuruldu. Ardından 29 Aralık günü kura yapılmaya devam edildi. Saat 10.00'da gerçekleştirildi. Vatandaşlara müjde olarak duyuruldu.