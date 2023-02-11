Taha Duymaz Öldü Mü, Enkaz Altından Çıkarıldı Mı, Son Durum Nedir?

Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çabaları devam ederken sosyal medyada Taha Duymaz son dakika gelişmeleri de titizlikle takip ediliyor. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi gününde saat 04.17'de meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında genç fenomen Taha Duymaz’dan üzücü haber alındı.

Sosyal medya fenomeni genç isim Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, yapmış olduğu paylaşımla kardeşi Taha'nın ve ailesinin Hatay'da enkaz altında kaldığını ifade etti. Yapılan bu paylaşım sonrasında CZN Burak ise bölgeye giderek vinç çağırdı ve Taha Duymaz’ın enkaz altından kurtarılıp kurtarılmadığı merak konusu oldu. Peki Taha Duymaz enkaz altından kurtarıldı mı, Taha Duymaz yaşıyor mu, son durum nedir? Son dakika açıklaması ise Taha Duymaz’ın ablası Semiha Duymaz tarafından yapıldı ve gelişmeler merak konusu oldu.

Sosyal medyada çektiği yemek videoları ile geniş bir kitleye hitap eden başarılı fenomen Taha Duymaz, Hatay depreminde göçük altında kalarak milyonları üzüntüye boğdu. Semiha Duymaz ise üzücü haberi duyurdu ve kardeşi Taha Duymaz ile ailesinin 8 katlı binanın evin katında enkaz altında kaldığını belirtti. Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ı bulmak için Dilan Polat seferberlik başlattı ve CZN Burak da bölgeye giderek yardım çağrısında bulundu ve bölgeye vinç getirildi.

Genç isim Taha Duymaz çektiği yemek videoları ile ünlenmiş ve geniş bir hayran kitlesine hitap etmeye başlamıştı. Taha Duymaz’ın ablası Semiha Duymaz ise kardeşi hakkında açıklamalarda bulundu ve kardeşi Melek, Taha, Umut, halası ve eniştesinin enkaz altında olduğunu belirtti. Bölgeye kimsenin bakmadığını ifade eden Semiha Duymaz yardım istedi. Taha'nın enkaz altında olduğunu ifade eden ablası ev adresini paylaştı.

Böyle bir durumda haber almadan paylaşım yapılmaması gerektiğini açıklayan Semiha Duymaz, kardeşlerinin çok güçlü olduğuna inandığını ve sağ salim çıkacaklarını söyledi. CZN Burak tarafından yapılan yardımlar sebebiyle çok teşekkür eden Semiha Duymaz sokak sokak gezip vinç aradıklarını belirtti. Enkaz bölgesinde olan hiç kimseye ulaşılmadığını belirten Duymaz ekiplerin oradan emir almalarının gerektiğini söylediğini açıkladı. Böyle bir durumda emir almaya gerek olmadığını belirten Semiha Duymaz dua istedi.

CZM Burak ise sosyal medya hesabı üzerinden bir duyuru yayınlayarak Hataylı olduğunu söyledi ve göçük altında kalan köylüler ile arkadaşlarının olduğunu belirtti. Onlara ziyarete gidip ilgilenmeye çalıştığını ifade eden CZN Burak, bu arkadaşlarından ve kardeşlerinden birinin de Taha Duymaz olduğunu açıkladı. Üç gündür bölgede olduğunu ve buradan ayrılmamaya çalıştığını ifade eden sosyal medya fenomeni enkazın bulunduğu yerde yoğun bir çalışmanın olduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra yangının çıkmadığını ve bu bilginin yanlış olduğunu açıklayan CZN Burak çalışmalara devam edildiğini vurguladı. Taha Duymaz ve ailesinin enkaz altında kaldığı bölgeye giderek video yayınlayan sosyal medya fenomeni CZN Burak arama kurtarma ekiplerinden yardım isteyerek dikkat çekti.